'Panenka' sonrası duyurdular! Kalmak istiyorum diyordu ama... Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için taraftarı üzen haber

20 MAÇTA 14 GOL

Tüm bunlar yaşanırken sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 14 gol 8 asist yapmayı başararak camianın gönlünde taht kurmayı başaran yıldız oyuncu için taraftarları üzen bir gelişme yaşandı.