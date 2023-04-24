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  4. 'Panenka' sonrası duyurdular! Kalmak istiyorum diyordu ama... Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için taraftarı üzen haber

'Panenka' sonrası duyurdular! Kalmak istiyorum diyordu ama... Galatasaray'ın yıldızı Mauro Icardi için taraftarı üzen haber

24.04.2023 16:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın sezon başında Fransa'nın köklü kulüplerinden Paris Saint-Germain'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Mauro Icardi Sarı-Kırmızılı formayla gollerine devam ederken, son oynanan Karagümrük mücadelesinde kaçırdığı penaltıyla tepki toplamıştı. Galatasaraylı kurmayların yıldız oyuncuyu bonservisiyle birlikte kadroya katabilmek adına çalışmaları hız kesmeden devam ederken, İtalya'dan camiayı üzecek bir haber geldi. İşte detaylar...

Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Süper Lig'in lideri Galatasaray son oynadığı Karagümrük mücadelesinde rakibi ile 3-3 berabere kalarak sahasında kaybettiği iki puanla yara alırken, mücadeleye 60. dakikada dahil olan Mauro Icardi kaçırdığı penaltıyla tepkilere neden olmuştu.

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PANENKA SONRASI... 

Kazanılan penaltı vuruşu sonrası topun başına geçen Arjantinli, panenka vuruşu denerken kaleci Batuhan'ı geçmeyi başaramamış yaşanan bu durum sonrası teknik direktör Okan Buruk saha kenarında adeta çılgına dönmüş, yedek kulübesini yumruklamıştı.

20 MAÇTA 14 GOL 

20 MAÇTA 14 GOL 

Tüm bunlar yaşanırken sezon sonunda Sarı-Kırmızılılar ile olan sözleşmesi sona erecek olan yıldız futbolcu için İtalyan basınından çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Galatasaray formasıyla çıktığı 20 maçta 14 gol 8 asist yapmayı başararak camianın gönlünde taht kurmayı başaran yıldız oyuncu için taraftarları üzen bir gelişme yaşandı.

KESENİN AĞZINI AÇTILAR 

KESENİN AĞZINI AÇTILAR 

Oyuncunun bonservisini elinde bulunduran Fransız devi PSG ile yakın temas halinde olan Sarı-Kırmızılı kurmaylar Icardi için kesenin ağzını açarken, 30 yaşındaki oyuncu için çok dişli bir rakip çıktı.

GALATASARAY'A DİŞLİ RAKİP 

GALATASARAY'A DİŞLİ RAKİP 

İtalyan haber kaynağı Sportitalia'nın haberine göre; Icardi için Galatasaray'ın rakibi Juvenstus... Haberde daha önce Serie A ekiplerinden Inter ve Sampdoria gibi köklü kulüplerde forma giyen oyuncu için Juventus'un talip olduğu belirtildi.

JUVE'NİN PLANI...

JUVE'NİN PLANI...

 Juventus'un planının ise Fiorentina'dan 82 milyon Euro bonservis bedeli karşılığında kadroya katılan Vlahovic'in satılarak yerine Galatasaray'daki performansıyla beğeni toplayan Icardi'nin getirilmesi olduğu belirtildi.

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