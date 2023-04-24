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Icardi penaltıyı kaçırdı, Okan Buruk sinirden deliye döndü! Sosyal medyadan açıklama geldi

24.04.2023 10:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'in 31. haftasında oynanan ve 3-3'lük beraberlikle sonuçlanan Galatasaray Karagümrük mücadelesinin yankıları devam ederken, karşılaşmanın son bölümünde kazanılan penaltıda topun başına geçen Icardi 'panenka' vuruşunu denerken, kaleci Batuhan gole izin vermemişti. Bu denemeye oldukça sinirlenen Okan Buruk yedek kulübesini yumruklarken Arjantinli yıldızdan konuyla alakalı açıklama geldi. İşte detaylar...

Icardi penaltıyı kaçırdı, Okan Buruk sinirden deliye döndü! Sosyal medyadan açıklama geldi
Mauro Icardi

Mauro Icardi

ARJ Arjantin
Yaş: 30 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Karagümrük karşısında kaybettiği 2 puanla şampiyonluk yarışında büyük yara alana Galatasaray karşılaşmada iki kez penaltı noktasına giderken, Icardi'nin 68'inci dakikada kullandığı penaltı vuruşundan faydalanamamıştı.

Karşılaşmada dakikalar 64'ü gösterirken, Milot Rashica ceza sahası içerisine girer girmez Ibrahim Dresevic'in müdahalesi sonrası yerde kaldı. Hakem Volkan Bayarslan penaltı noktasını gösterdi.

PANENKA DENEDİ AMA...

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Yaşanan bu pozisyonun ardından VAR hakemi Hakan Ceylan, 2 dakikadan uzun bir süre boyunca penaltıyı inceledi ve hakem Volkan Bayarslan'ı onayladı. Mauro Icardi, 68. dakikada panenka ile penaltı vuruşu denedi ancak Karagümrük kalecisi Batuhan gole engel oldu.

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OKAN BURUK ÇILGINA DÖNDÜ

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Arjantinli golcünün kaçırdığı penaltının ardından teknik direktör Okan Buruk'un yedek kulübesine yumruk attığı görülürken, taraftarlardan da Arjantinli yıldıza tepki geldi. Sarı-Kırmızılıl taraftarlar sosyal medyada golcü isme tepki paylaşımlarında bulundu.

ICARDI'DEN AÇIKLAMA!

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Karşılaşma sonrası sosyal medyadan açıklama yapan Icardi "Kötü bir karar, belki sonucu değiştirirdi, belki de değiştirmezdi." dedi. Mauro Icardi ayrıca "Kim bilir? Bildiğim ve emin olduğum tek şey, hedefimize ulaşmak için maç maç savaşmaya devam edeceğimiz." ifadelerini kullandı.


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