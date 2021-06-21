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Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında

21.06.2021 16:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hayatını anlattığı This Is Paris adlı belgeselin Tribeca Film Festivali'ndeki galasına katılan Paris Hilton, kırmızı halıda nişanlısı Carter Reum ile poz verdi.

Hilton, şubat ayında nişanlandığı Reum'u kırmızı halıda öpücüklere boğdu.

Hilton Ailesi’nin en ünlü üyesi Paris Hilton’un hayatı belgesele konu oldu. 40 yaşındaki Hilton otelleri varisinin hayatını anlatan This Is Paris adlı belgesel, eylül ayında yayınlanacak.
Hilton, filmin 2021 Tribeca Film Festivali kapsamında yapılan galasına katıldı. Hilton’ı galada, nişanlısı Carter Reum ve kız kardeşi Nicky Hilton Rothschild yalnız bırakmadı.
Galada Lanvin imzalı bir elbise ile boy gösteren Hilton, nişanlısı Carter Reum ile kırmızı halıda öpüşme pozu da verdi.
Hilton, kırmızı halıda filmin yönetmeni Alexandra Dean ile de birlikte fotoğraf çektirdi.
Festivalde filminin gösterilmesiyle ilgili sosyal medya paylaşımı yapan Hilton, "Alexandra Dean'in yönettiği This Is Paris filmimin Tribeca Film Festivali'nde gösterilmesinden gurur duyuyorum" mesajını yazdı.
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