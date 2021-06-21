Paris Hilton nişanlısıyla This Is Paris belgeselinin galasında

Hilton Ailesi’nin en ünlü üyesi Paris Hilton’un hayatı belgesele konu oldu. 40 yaşındaki Hilton otelleri varisinin hayatını anlatan This Is Paris adlı belgesel, eylül ayında yayınlanacak.

Hilton, filmin 2021 Tribeca Film Festivali kapsamında yapılan galasına katıldı. Hilton’ı galada, nişanlısı Carter Reum ve kız kardeşi Nicky Hilton Rothschild yalnız bırakmadı.

Galada Lanvin imzalı bir elbise ile boy gösteren Hilton, nişanlısı Carter Reum ile kırmızı halıda öpüşme pozu da verdi.