PCR testi sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs test sonuçları kaç saat sonra çıkar?

Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada 6 Eylül 2021 itibarıyla aşı olmayan kişilerin toplu bulunan yerlere girmesi, etkinliklere katılım göstermesi için PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşı olmamış kişiler, negatif PCR testini ibraz etmesi gerekiyor. İşte PCR test sonucu sorgulama ekranı...

PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Koronavirüs test sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.

PCR testinden 1 ile 3 saat arasında sonuç alınabiliyor. Örneklerin alınıp, testin çalışıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde belli olabiliyor.

Test alınma esnasında size verilecek olan barkod numaranız ve TC Kimlik Numaranızla e-Nabız sistemi üzerinden, PCR sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Test sonucunuzu öğrenmek için e-Nabız'ın, "https://enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index" adresine erişim sağlayınız.

PCR TESTİ NASIL YAPILIYOR? PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınıyor. Aynı zamanda öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabiliyor. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk zamanlarında bu test için boğaz veya burundan örnek alınması daha uygun görülüyor. Lakin ileriki zamanlarda havayollarından örnek alınmalı. Bunun sebebi ise hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz veya burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilmesi. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulur ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılır.