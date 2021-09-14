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PCR testi sonucu ne zaman çıkar? Koronavirüs test sonuçları kaç saat sonra çıkar?

14.09.2021 13:35 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Türkiye'de aşılama süreci sürüyor. Toplam yapılan aşı sayısı 102 milyon 768 bin 545 olurken 1.doz uygulanan kişi sayısı 51 milyon 895 bin 11, 2.doz uygulanan kişi sayısı ise 40 milyon 804 bin 186 oldu. Vatandaşların isteğine göre Sinovac ve Biontech aşıları uygulanıyor. Aşı olmayan vatandaşlardan belirli durumlarda PCR testi talep ediliyor.

Resmi makamlar tarafından yapılan açıklamada 6 Eylül 2021 itibarıyla aşı olmayan kişilerin toplu bulunan yerlere girmesi, etkinliklere katılım göstermesi için PCR testi zorunluluğu getirildi. Aşı olmamış kişiler, negatif PCR testini ibraz etmesi gerekiyor. İşte PCR test sonucu sorgulama ekranı...

PCR TESTİ SONUCU NE ZAMAN ÇIKAR?

Koronavirüs test sonuçları 1 ila 3 gün içerisinde e-Nabız sistemi üzerinden açıklanıyor.
PCR testinden 1 ile 3 saat arasında sonuç alınabiliyor. Örneklerin alınıp, testin çalışıldığı zamana göre sonuçlar 24 içerisinde belli olabiliyor.
Test alınma esnasında size verilecek olan barkod numaranız ve TC Kimlik Numaranızla e-Nabız sistemi üzerinden, PCR sonuçlarınızı öğrenebilirsiniz. Test sonucunuzu öğrenmek için e-Nabız'ın, "https://enabiz.gov.tr/PcrTestSonuc/Index" adresine erişim sağlayınız.

PCR TESTİ NASIL YAPILIYOR?

PCR TESTİ NASIL YAPILIYOR?
PCR testlerinde, burun ve boğazdan ucu pamuklu ince bir çubuk vasıtasıyla sürüntü örneği alınıyor. Aynı zamanda öksürdükten sonra çıkan balgam da örnek olarak alınabiliyor. Koronavirüs için kullanılıyorsa, hastalığın ilk zamanlarında bu test için boğaz veya burundan örnek alınması daha uygun görülüyor. Lakin ileriki zamanlarda havayollarından örnek alınmalı. Bunun sebebi ise hastalığın ilerleyen aşamalarında boğaz veya burun kısmında virüsten örnek kalmamış olabilmesi. Doğru zamanda ve doğru bir şekilde sağlık görevlisi tarafından alınan örnek özel bir kaba konulur ve bu örnek laboratuvarda test kartuşuna aktarılır.
Bu aşamanın ardından örnek otomatik olarak filtre edilir. Sonrasındaa ultrasonik dalgalarla virüsün DNA'sı salınır. Bu aşamada PCR ajanlarıyla DNA molekülleri karışır. Sonrasında reaksiyon tüpünde gerçek zamanlı çoğalma ve tanımlama yapılır. Ve sonrasında da sonuç aşamasına gelinir. PCR; 94°C-98 °C aralığında gerçekleştirilen denatürasyon yani yüksek ısıya maruz kalan DNA'nın iki zincirinin ayrılması, 37 °C-65 °C aralığında gerçekleştirilen tavlama yani sentetik oligonükleotidlerin hedef DNA'ya bağlanması (hibridizasyon) ve 72 °C'de gerçekleştirilen uzama aşamaları olmak üzere 3 aşamadan meydana gelir.
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Anahtar Kelimeler:
koronavirüs (Covid-19) PCR testi
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