MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Pelin Öztekin tanınmaz halde! Yıllar içindeki değişimi genç kızlara ilham oldu...

Pelin Öztekin tanınmaz halde! Yıllar içindeki değişimi genç kızlara ilham oldu...

03.08.2021 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rahmetli oyuncu Rasim Öztekin’in kızı Pelin Öztekin BKM Mutfak ekibinde yer alan oyunculardan biriydi. Çok Güzel Hareketler Bunlar’da tanıdığımız Pelin Öztekin o zamanlar kilosuyla konuşuluyordu. İşte başarılı oyuncunun 153 kilodan 60 kiloya düşme serüveni…

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanıdığımız Pelin Öztekin, kilolarıyla epey konuşuluyordu. Zayıflamaya karar veren Öztekin, büyük değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. 153 kilodan 60 kiloya düşen Öztekin, Instagram’da bikinili pozlarıyla nefes kesiyor. Ünlü oyuncu bu azmiyle de genç kızlara ilham oluyor.

PELİN ÖZTEKİN’İN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ

Pelin Öztekin’i herkes kilolu haliyle tanımıştı. Başarılı oyuncu zayıflamaya karar vermesinin ardından toplam kilosunun yarısından fazlasını verdi.
153 kilodan 60 kiloya düşmesiyle büyük bir değişim geçiren Pelin Öztekin, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Instagram’da bikinili fotoğraflar paylaşarak nefes kesen ünlü oyuncunun paylaşımları çok sayıda beğeni alıyor.

PELİN ÖZTEKİN NASIL ZAYIFLADI?

PELİN ÖZTEKİN NASIL ZAYIFLADI?
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken, mide küçültme ameliyatı oldu.
6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Çok Güzel Hareketler 2 Pelin Öztekin
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

Öldü sanıldı cenazesi düzenlenirken canlandı

İl il yangınlarda son durum

İl il yangınlarda son durum

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Türkiye'nin konuştuğu Konya'daki vahşette yeni gelişme!

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Altın alım satımında yeni dönem başlıyor! Sistem değişti

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Emre Kınay orman yangınlarına isyan etti! Paylaşım rekoru kırdı

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı

Kevin Durant milli voleybolcu Zehra Güneş'i takibe aldı

İlginizi Çekebilir

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Merakla beklenen telefon tanıtıldı! İşte fiyatı

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

Oğulcan Çağlayan tatilde aşka geldi!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Çiftliğinde sıkıntı yokmuş! İşte yaşananların perde arkası

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Bağış paylaşımı ünlü modeli rahatsız etti

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Cinsel hayatına dair ilginç itiraf: Stresli olduğumda...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.