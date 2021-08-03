Pelin Öztekin tanınmaz halde! Yıllar içindeki değişimi genç kızlara ilham oldu...

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanıdığımız Pelin Öztekin, kilolarıyla epey konuşuluyordu. Zayıflamaya karar veren Öztekin, büyük değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. 153 kilodan 60 kiloya düşen Öztekin, Instagram’da bikinili pozlarıyla nefes kesiyor. Ünlü oyuncu bu azmiyle de genç kızlara ilham oluyor.