Pelin Öztekin tanınmaz halde! Yıllar içindeki değişimi genç kızlara ilham oldu...

Çok Güzel Hareketler Bunlar programıyla tanıdığımız Pelin Öztekin, kilolarıyla epey konuşuluyordu. Zayıflamaya karar veren Öztekin, büyük değişimiyle herkesi şaşkına çevirdi. 153 kilodan 60 kiloya düşen Öztekin, Instagram’da bikinili pozlarıyla nefes kesiyor. Ünlü oyuncu bu azmiyle de genç kızlara ilham oluyor.
PELİN ÖZTEKİN’İN İNANILMAZ DEĞİŞİMİ
Pelin Öztekin’i herkes kilolu haliyle tanımıştı. Başarılı oyuncu zayıflamaya karar vermesinin ardından toplam kilosunun yarısından fazlasını verdi.
153 kilodan 60 kiloya düşmesiyle büyük bir değişim geçiren Pelin Öztekin, sosyal medyayı aktif kullanan ünlüler arasında yer alıyor.
Instagram’da bikinili fotoğraflar paylaşarak nefes kesen ünlü oyuncunun paylaşımları çok sayıda beğeni alıyor.
PELİN ÖZTEKİN NASIL ZAYIFLADI?
Ünlü oyuncu Pelin Öztekin, 2014 yılında 153 kiloyken, mide küçültme ameliyatı oldu.
6 ayda 53 kilo veren oyuncu, ardından 25 kilo daha vererek toplamda 93 kiloya veda edip 60 kiloya indi.
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