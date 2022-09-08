Popstar Abidin son haliyle gündemde! Bakın şimdi ne yapıyor

Bir döneme damgasını vuran Popstar'ın birincisi Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan sonra adını pek duymadığımız Abidin yıllar sonra Habertürk'e röportaj verdi. 2000'li yılların başında yayınlanan ve herkesi televizyon başına toplayan şarkı yarışması Popstar Türkiye'nin birincisi Abidin şimdilerde neler yapıyor?

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Hobi olarak müzikle ilgilenen Popstar Abidin neler yaptığını şu cümlelerle anlattı:



"Duyunca birçok kişinin şaşırdığı, büyük bir çoğunluğun da takdirini aldığım kendimce, kendi dünyamda yaşamaya devam ediyorum. Ama 'Biz sizi müzisyen yönünüzle tanımıştık' derseniz, son yıllarda müziği hobi gibi yapıp aslında eğitimini aldığım alanda yürümeye devam ediyorum. Biraz güncelleyecek olursak Ankara'da yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında kurucusu olduğum iki markanın işlerini yürütüyorum."

İstanbul'u terk eden Popstar Abidin "Her şeyden önce İstanbul ile bağım hiçbir zaman kopmadı gerek müzik anlamında gerek şu anki mevcut işlerimin sebebiyle. Yarışmadan çok önce Eskişehir’de okurken sık sık ziyaret etmeyi Ankara’dan da kopamadım. Müzik vesilesiyle İstanbul’a yerleştikten sonra yaklaşık dört sene orada ikamet ettim.

Malum o yıllarda konser ve albüm çalışmaları ve akabinde medyada yapılan PR çalışmaları sebebiyle. Ama zamanda müzik sektörü de dijitalleşme yoluna girmeye başlayınca, müzik işlerimin de zamandan ve mekandan ayrı bir düzenle yürütebileceğimi ön gördüm. Ve çok sevdiğim Ankara’da yaşamaya karar verdim" dedi.

