MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Popstar Abidin son haliyle gündemde! Bakın şimdi ne yapıyor

Popstar Abidin son haliyle gündemde! Bakın şimdi ne yapıyor

08.09.2022 07:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tarkan'a olan benzerliğiyle dikkat çekmişti! Popstar yarışmasıyla şöhreti yakalayan Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. Popstar Abidin, 18 yıl sonra yine adından bahsettirdi. Bir döneme damga vuran Abidin bakım şimdilerde ne yapıyor.

Bir döneme damgasını vuran Popstar'ın birincisi Abidin Özşahin yıllar sonra ortaya çıktı. Yarışmadan sonra adını pek duymadığımız Abidin yıllar sonra Habertürk'e röportaj verdi.

2000'li yılların başında yayınlanan ve herkesi televizyon başına toplayan şarkı yarışması Popstar Türkiye'nin birincisi Abidin şimdilerde neler yapıyor?

İSTANBUL'U TERK ETTİ

Hobi olarak müzikle ilgilenen Popstar Abidin neler yaptığını şu cümlelerle anlattı:

"Duyunca birçok kişinin şaşırdığı, büyük bir çoğunluğun da takdirini aldığım kendimce, kendi dünyamda yaşamaya devam ediyorum. Ama 'Biz sizi müzisyen yönünüzle tanımıştık' derseniz, son yıllarda müziği hobi gibi yapıp aslında eğitimini aldığım alanda yürümeye devam ediyorum. Biraz güncelleyecek olursak Ankara'da yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında kurucusu olduğum iki markanın işlerini yürütüyorum."
İstanbul'u terk eden Popstar Abidin "Her şeyden önce İstanbul ile bağım hiçbir zaman kopmadı gerek müzik anlamında gerek şu anki mevcut işlerimin sebebiyle. Yarışmadan çok önce Eskişehir’de okurken sık sık ziyaret etmeyi Ankara’dan da kopamadım. Müzik vesilesiyle İstanbul’a yerleştikten sonra yaklaşık dört sene orada ikamet ettim.
Malum o yıllarda konser ve albüm çalışmaları ve akabinde medyada yapılan PR çalışmaları sebebiyle. Ama zamanda müzik sektörü de dijitalleşme yoluna girmeye başlayınca, müzik işlerimin de zamandan ve mekandan ayrı bir düzenle yürütebileceğimi ön gördüm. Ve çok sevdiğim Ankara’da yaşamaya karar verdim" dedi.
Şimdilerde yönetim danışmanlığı, prodüksiyon ve medya alanlarında iki markası bulunan Özşahin, Youtube hesabından seslendirdiği şarkıları paylaşıyor.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Abidin Özşahin popstar Tarkan ele
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

İzmir'de konser vereceği dev sahne çöktü! Tarkan'dan açıklama geldi

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

En düşük işçi maaşı 8 bin lira oldu! İşçiler sevinçlerini göbek atarak kutladı

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

Bu iddia sonrası ortalık alev aldı! Galatasaray...

Mersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar var

Mersin'de orman yangını! İki ili birbirine bağlayan yol kapatıldı... Yaralılar var

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a transfer çalımı!

Bağ evinde dehşet! Yakınları acı dolu manzarayla karşılaştı

Bağ evinde dehşet! Yakınları acı dolu manzarayla karşılaştı

İlginizi Çekebilir

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

Kendi işini böyle kurdu! “Kendimi kiralıyorum”

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

15 aylık bebeğine saldıran kaplanla mücadele etti

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

İndirim yağmuru! Yüzünüzü güldürecek dev fırsatları kaçırmayın

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Türk oyuncularla İngilizce film! Fragmanı yayınlandı

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Egzamayı, sivilceleri kurutur, saç dökülmesini durdurur...

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Hafif, kaliteli, hızlı... Yılın en iyi laptopları

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.