Ramazan'ın vazgeçilmez lezzeti Halep kahkesine yoğun ilgi! Satışlar yüzde 100 arttı! "Kilogramını 130 TL’ye satıyoruz"

Gaziantep’te genellikle Ramazan ayında yapılan, iftar ve sahur sofralarının vazgeçilmez lezzetlerinden biri olan Ramazan kahkesi, 11 ayın sultanının gelmesiyle birlikte tezgahtaki yerini aldı. Kentin farklı noktalarındaki pastanelerde yapılan ve “Halep kahkesi”, Gaziantep’te Ramazan ayının en çok satılan ürünlerinden biri olarak dikkat çekiyor. Vatandaşlar, iftar ve sahur sofralarını bu eşsiz lezzetle taçlandırmak için pastanelere akın ediyor.

