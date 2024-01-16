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    4. Sadece bir çift çorap giyiyordu! Kendisini yakalamak isteyen polislere önce dışkı fırlattı, sonra palayla saldırdı

    Sadece bir çift çorap giyiyordu! Kendisini yakalamak isteyen polislere önce dışkı fırlattı, sonra palayla saldırdı

    16.01.2024 14:24 | Son Güncelleme:
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    ABD'nin güneybatısındaki Baltimore'daki West Pratt Caddesi civarında hareketli dakikalar yaşandı. 37 yaşındaki Russon Gebretsadik isimli bir adam sadece bir çift çorapla vücudunun diğer bölümü çıplak kalacak şekilde sokakta dolaşıyordu. Durumun ihbar edilmesi üzerine olay yerine polis ekipleri geldi. Polislerin kendisini durdurmasını önlemek için Gebretsadik önce dışkısını fırlattı, ardından ise palayla polislere saldırdı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinin Baltimore bölgesinde 37 yaşındaki Russon Gebretsadik isimli bir adam çıplak bir şekilde hareket ederek dikkatleri üzerine çekti.

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    Çevredekilerin durumdan rahatsızlık duyarak polise haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Polislerin olay yerine geldiğini gören Gebretsadik, köşede bulunan bir dükkana girdi ve onu takip eden polislere dışkı atmaya başladı.

    VURULARAK DURDURULDU

    VURULARAK DURDURULDU
    Polis memurlarının takip ettiği Gebretsadik dükkanın merdivenlerinden üçüncü kata çıkarak eline bir pala aldı ve polislere saldırdı. Gebretsadik polislerin bacağına ateş etmesi sonucunda durulabildi.
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    Anahtar Kelimeler:
    Amerika
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