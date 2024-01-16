Sadece bir çift çorap giyiyordu! Kendisini yakalamak isteyen polislere önce dışkı fırlattı, sonra palayla saldırdı

MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Maryland eyaletinin Baltimore bölgesinde 37 yaşındaki Russon Gebretsadik isimli bir adam çıplak bir şekilde hareket ederek dikkatleri üzerine çekti.
Çevredekilerin durumdan rahatsızlık duyarak polise haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Polislerin olay yerine geldiğini gören Gebretsadik, köşede bulunan bir dükkana girdi ve onu takip eden polislere dışkı atmaya başladı.
VURULARAK DURDURULDU
Polis memurlarının takip ettiği Gebretsadik dükkanın merdivenlerinden üçüncü kata çıkarak eline bir pala aldı ve polislere saldırdı. Gebretsadik polislerin bacağına ateş etmesi sonucunda durulabildi.