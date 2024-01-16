Sadece bir çift çorap giyiyordu! Kendisini yakalamak isteyen polislere önce dışkı fırlattı, sonra palayla saldırdı

Çevredekilerin durumdan rahatsızlık duyarak polise haber vermesi üzerine ekipler olay yerine geldi. Polislerin olay yerine geldiğini gören Gebretsadik, köşede bulunan bir dükkana girdi ve onu takip eden polislere dışkı atmaya başladı.