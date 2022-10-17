Samsun'da diş teknisyeni sol gözünü kaybetti! 'Bu olay benim hayatımı bitirdi'

Olay, Samsun Atakum'da meydana geldi. Kız arkadaşıyla tartışan diş teknisyeni Selahattin Yekta, yanına gelen ve tanımadığı 4 kişinin saldırısına uğradı. Olayda sol gözünde görme kaybı meydana gelen ve bu olayın hayatını bitirdiğini ifade eden Yekta, "Bana herhangi bir cisimle vurduklarını görmedim ama doktorlar sert bir cisim gözünü parçalamış, dediler. Ama tam olarak ne olduğu belli değil" diye konuştu.

SOL GÖZÜNÜ KAYBETTİ

Olay, 3 Eylül'de akşam saatlerinde Atakum ilçesi Cumhuriyet Mahallesi sahilinde meydana geldi. Kız arkadaşı ile birlikte sahilde tartışan diş teknisyeni Selahattin Yekta, yanına gelen ve tanımadığı 4 kişinin saldırısında darbedildi. Yekta yaralanırken, saldırganlar da olay yerinden uzaklaştı. Gözüne darbe alan Yekta, ihabarla olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki özel hastaneye götürüldü. Özel hastaneden ayrılarak Ankara'ya giden Yekta, burada Hacettepe Hastanesi'nde tedavisine devam etti. Bir süre burada tedavi gören Yekta'nın aldığı darbe sonucu sol gözü görme yetisini kaybetti.

2 KİŞİ ARANIYOR Olayla ilgili soruşturma başlatan İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Araştırma Bürosu ekipleri, kimliğini tespit ettiği Emirhan Uyal (20) ve F.Y.Y.'yi (18) yakalayarak, gözaltına aldı. Sorgu işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden Emirhan Uyal tutuklandı, F.Y.Y. de adli kontrol tedbiri uygulanarak serbest bırakıldı.Ekipler diğer şüphelilerin bulunması için çalışmalarını sürdürüyor.

"NE OLUYOR FALAN DİYE ÜZERİME GELDİLER" Yaşananları anlatan Selahattin Yekta, gözünü kaybetmesi sonucu diş teknisyenliği yapamaz hale geldiği için işsiz kaldığını söyledi. Olay sonucu gözünü kaybedince hayatının karardığını belirten Yekta, “Olay tesadüf gibi oldu. Kız arkadaşımla sahilde oturuyordum. Bir şekilde kendi aramızda münakaşamız oldu. Bunu da diğer arkadaşlar herhalde yanlış anladılar. Benim üzerime geldiler, ‘Ne oluyor falan diye. Ben de, ‘İşinize bakın’ dedim ve direkt daldılar. Çok fazla bir şey gelişmedi. Sonra kız arkadaşım, ‘Size ne, biz kendi aramızda tartışıyoruz’ dese de, onlar vurmaya devam ettiler. Sonuç olarak gözümü kaybettim. Bana herhangi bir cisimle vurduklarını görmedim ama doktorlar sert bir cisim gözünü parçalamış, dediler. Ama tam olarak ne olduğu belli değil. Bu benim gözlüğüm de olabilir veya o şahısların ellerinde bir şey de olabilir. Bilemiyorum” dedi.