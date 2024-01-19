Şarkıcı Şimal'in kanseri yendikten sonra beyninde tümör tespit edilmişti... 8 saat süren beyin ameliyatının ardından ilk fotoğraf geldi

'Ucuz Roman', 'Ferman' ve 'Ağla Ağla' gibi şarkılarıyla bilinen Şimal, yaklaşık iki yıl önce meme kanserine yakalanmıştı. 37 yaşındaki şarkıcı uzun bir tedavi sürecinden sonra sağlığına kavuşmuştu.
Tedavi sürecindeyken sevgilisi Necati Arıcı ile nişanlanan Şimal, sevinçli haberi sosyal medya üzerinden "Patoloji sonucumuz geldi; tertemiz!" sözleriyle duyurmuştu. Ancak beklenmedik bir şey yaşanmıştı.
Şimal, geçtiğimiz hafta yaptığı bir sosyal medya paylaşımıyla herkesi üzdü. Rutin kontrollerini yaptıran şarkıcının bu kez beyninde tümör tespit edildi.
Kanser tedavisi görürken 43 kiloya kadar düşen Şimal, dün 8 saat süren bir ameliyata girdi. Şimal'in ameliyata girdiği anları paylaşan nişanlısının sözleri ise yürekleri sızlatmıştı.
Şimal'i tedavi sürecinde hiç yalnız bırakmayan nişanlısı, şarkıcının sedyeyle ameliyathaneye götürüldüğü anları yayınlayarak "Bugüler de geçecek inanıyoruz. Dualarınızla bize hep güç verdiniz. Şimal'iniz birazdan ameliyata girecek, 8 saat süreceğini söylediler. Bir gün de yoğun bakımda kalacak ve tertemiz aramıza geri dönecek. Güçlü kadınım benim dayan az kaldı. Seni çok seviyorum" ifadelerini kullanmıştı.
Bir gün yoğun bakımda kaldıktan sonra da normal odaya alınan Şimal'in Instagram hesabından bugün paylaşım yapıldı. Şarkıcının fotoğrafı "Her gün daha iyi oluyoruz. Şimal'iniz bol bol dinleniyor. Her şey yolunda. Çok mesaj atmışssınız, yine çok teşekkür ederiz" notuyla yayınlandı.
400'e yakın bestesi bulunduğu bilinen şarkıcı Şimal, 25 Nisan 1986 yılında İstanbul'da doğmuştur. Boğa burcu olan Şimal ilk olarak 2012 yılında çıkış yapmıştır.