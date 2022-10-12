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Sedef hastalığına ve alerjiye karşı korur, üreme sağlığını destekler: Selenyum nedir, selenyum hangi besinlerde bulunur?

12.10.2022 17:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Selenyum, DNA fonksiyonlarından, tiroid bezlerinin çalışmasına, bağışıklık sisteminden, cilt sağlığına kadar pek çok alanda görev alan çok kıymetli bir mineraldir. Kalp sağlığı, üreme, iltihap ya da enfeksiyon durumlarında da etkilidir. Selenyum vücut içinde bu kadar kıymetliyken bunun takibini yapıyor muyuz? Hangi durumlarda eksikliği görülür? Hangi durumlarda özellikle takip edilmesi gerekir?

Selenyum, metabolizma ve tiroid fonksiyonlarında vücutta önemli bir rol oynar. Tiroid hormonu üretimini kolaylaştırır. Bu nedenle tiroid rahatsızlıkları olanlara, Haşimato tiroidi olanlara ve guatr olanlara mutlaka selenyum takibi yapılması gerekir. Diyetisyen Gülçin Işık, konu hakkında merak edilenleri tüm ayrıntılarıyla sizler için anlattı.

SELENYUMUN ÖNEMİ NEDİR?

Selenyum, kadın hastalıklarında, cilt sağlığında ve yaşlanmanın gecikmesinde olmazsa olmazdır. Sedef ve alerji gibi durumlarda da selenyumdan faydalanılır. Selenyum, E vitamini ile birlikte akne, UV hasarı, iltihaplanma gibi sorunlara karşı koruyucu etki gösterir.

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Bağışıklık sistemini güçlendirir. Bu nedenle sık sık grip olanlarda ya da zayıf bağışıklığı olanlarda selenyum takibi yapılması gerekir. HIV de dahil olmak üzere pek çok virüsün gelişimini önlemeye yardımcıdır.

Kansere karşı korur. Çok güçlü bir antioksidandır. Doktor kontrolünde takviye alınması gerekir.

Zihinsel problemleri önlemeye yardımcıdır. Alzheimer, Parkinson, MS, dikkat eksikliği, hiperaktivite, disleksi ve otizm gibi durumlarda mutlaka takibi yapılması gerekir. Eksikliği varsa, takviye ile beraber semptomlarda ciddi gelişmeler görülmektedir.

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Doğurganlığı artırmada yardımcı olduğu bilinmektedir. Düzgün sperm hareketliliği için gereklidir. Bu nedenle kısırlığa yatkın erkeklerde mutlaka bakılması gerekir.

SELENYUMUN ZARARI VAR MI?

Selenyumu dengeli ve gerektiği kadar kullanmak gerekir. Eksikliği gibi fazlalığı da farklı sağlık problemlerine yol açabilir. Fazlalığı; saç dökülmesi, tırnaklarda kırılma ve cilt kuruluğu gibi etkilere yol açabilir. Eksikliği ise etki ettiği bölgelerde aksaklığa sebep olabilir. Selenyum eksikliği, genç veya yaşlı, kadın veya erkek herkeste görülebilir.

VÜCUTTAKİ SELENYUM SEVİYESİ NE KADAR OLMALI?

Kandaki seviyesinin 85-100 mg/dl geçmesi gerekmektedir. Bunun altında kalan değerlerde eksikliği vardır diyebiliriz. Günlük olarak 60 mikrogram kadar alınması önerilir. Ancak yine de doktora başvurulmadan takviye kullanılmamalıdır. Örneğin; kanser ilaçlarıyla etkileşim yapabilir. Bu yüzden kemoterapi esnasında bu takviye verilmez.

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Bir de özellikle vegan ya da vejetaryen beslenen kişilerde selenyum eksikliği daha fazla görülmektedir. Bunun ihmaline bağlı olarak tiroid fonksiyonları bozulacaktır. Bu da vücuttaki diğer bütün sistemin bozulmasına sebep olabilir. Vegan ya da vejetaryen beslenen kişilerin mutlaka selenyum takibi yapmaları önerilir.

Selenyum deposu olan yiyecekler aşağıdaki gibidir:

SELENYUM HANGİ BESİNLERDE BULUNUR?

YUMURTA

YUMURTA

BREZİLYA CEVİZİ

BREZİLYA CEVİZİ

AYÇEKİRDEĞİ

AYÇEKİRDEĞİ

TON BALIĞI

TON BALIĞI

CİĞER

CİĞER
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