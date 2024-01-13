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  4. Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi: 'Hayat duruyor biriniz çekip gidince'

Şehit haberleri yürek dağladı! Ünlü isimler üzüntülerini sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımla dile getirdi: 'Hayat duruyor biriniz çekip gidince'

13.01.2024 14:27 | Son Güncelleme:
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TSK’nın Kuzey Irak’taki üssüne sızmaya çalışan teröristlerle çıkan çatışmada 9 asker şehit oldu. Ünlü isimler, acı haber sonrası sosyal medya hesaplarından paylaşımlar yaparak üzüntülerini dile getirdi.

Dün akşam Kuzey Irak'tan gelen acı haberler tüm Türkiye'yi yasa boğdu. Ünlü isimler de hain saldırı sonrası tek yürek oldu. İşte ünlülerin paylaşımları...

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PAYLAŞIMLARI YÜREK YAKTI

ACUN ILICALI

"Pençe-Kilit Harekâtı bölgesinde teröristlerle çıkan çatışma sonucu şehit olan kahraman askerlerimize Allah'tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar dilerim. Milletimizin başı sağ olsun." 

HADİSE

"Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralı askerlerimize acil şifalar ve ailelerine sabır diliyorum..." 

MUSTAFA CECELİ

Mustafa Ceceli de Türk bayrağı ile yaptığı paylaşımında "Başımız sağ olsun" ifadelerini kullandı.

ALİŞAN

"Teröre ve destekleyenlere lanet olsun. Şehitlerimize Allah’tan rahmet, yakınlarına ve Türkiye’me baş sağlığı diliyorum." 

DEMET AKALIN

"Çok çok üzgünüm. Şehitlerimize rahmet diliyorum." 

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