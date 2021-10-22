Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz, güzelliğini annesinden almış! Bakan bir daha bakıyor!

Hamdi Alkan'ın ikinci Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz, görenleri mest ediyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla büyük beğeni toplayan İlknaz Bektaş, güzellik konusunda adeta annesiyle yarışıyor. İlk evliliğini 18 yaşında Yılmaz Bektaş ile yapan Selen Görgüzel Alkan'ın bu evlilikten İlknaz adını verdiği kızı dünyaya geldi. Selen görgüzel, iş insanı Yılmaz Bektaş'tan 2003 yılında boşanmıştı.

POZLARIYLA INSTAGRAM'I SALLIYOR!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan İlknaz Bektaş'ın, Instagram'da 30 bini aşkın takipçisi bulunuyor.

Hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan güzelin fotoğraflarına, beğeni ve yorum yağıyor.

Annesi ve üvey babası gibi sanatı meslek edinmek isteyen İlknaz Bektaş, bir oyunculuk ajansına kayıtlı.

Hamdi Alkan, kızı İlknaz'ı çok sevdiğini ve konservatuvar sınavlarına hazırlanan kızı İlknaz'a yardım ettiğini dile getirmişti.