MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz, güzelliğini annesinden almış! Bakan bir daha bakıyor!

Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz, güzelliğini annesinden almış! Bakan bir daha bakıyor!

22.10.2021 11:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

2014 yılında yönetmen Hamdi Alkan ile dünyaevine giren ünlü oyuncu Selen Görgüzel Alkan, güzelliğiyle tüm dikkatleri üzerine çekiyor. Görgüzel'in ilk evliliğinden olan kızı İlknaz'ı görenler, ''Güzelliğini annesinden almış'' demeden geçemiyor.

Hamdi Alkan'ın ikinci Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz, görenleri mest ediyor. Sosyal medya hesabından paylaştığı pozlarla büyük beğeni toplayan İlknaz Bektaş, güzellik konusunda adeta annesiyle yarışıyor.

Selen Görgüzel Alkan'ın kızı İlknaz, güzelliğini annesinden almış! Bakan bir daha bakıyor!

İlk evliliğini 18 yaşında Yılmaz Bektaş ile yapan Selen Görgüzel Alkan'ın bu evlilikten İlknaz adını verdiği kızı dünyaya geldi. Selen görgüzel, iş insanı Yılmaz Bektaş'tan 2003 yılında boşanmıştı.

POZLARIYLA INSTAGRAM'I SALLIYOR!

Sosyal medyayı epey aktif kullanan İlknaz Bektaş'ın, Instagram'da 30 bini aşkın takipçisi bulunuyor.
Hayatına dair kareleri sık sık Instagram hesabından takipçileriyle paylaşan güzelin fotoğraflarına, beğeni ve yorum yağıyor.
Annesi ve üvey babası gibi sanatı meslek edinmek isteyen İlknaz Bektaş, bir oyunculuk ajansına kayıtlı.
Hamdi Alkan, kızı İlknaz'ı çok sevdiğini ve konservatuvar sınavlarına hazırlanan kızı İlknaz'a yardım ettiğini dile getirmişti.
Zeynep ve Ayşe adında iki kızı bulunan Alkan, ikinci eşi Selen Görgüzel'in kızı İlknaz'ı öz kızı gibi gördüğünü söyleyerek ''Benim 3 kızım var'' diyor.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Hamdi Alkan
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Alec Baldwin kazara 2 kişiyi vurdu: 1 ölü, 1 yaralı

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Mesut Özil, Pereira'ya küfürler yağdırdı!

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Ahmet Çakar'dan olay iddia! Her şeyi açıkladı

Asgari ücret 750 lira artabilir

Asgari ücret 750 lira artabilir

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Eşi tarafından darp edilerek öldürüldü! Cenazede şoke eden tepki

Çarpıcı 2022 petrol ve altın fiyatları tahmini

Çarpıcı 2022 petrol ve altın fiyatları tahmini

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

Aleyna Tilki'nin annesi kasığına kadar yırtmacıyla şov yaptı!

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Bekaretini kocasına sakladı

Bekaretini kocasına sakladı

Bir günlük kazancı şoke etti

Bir günlük kazancı şoke etti

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Dayak itirafıyla olay olmuştu! Aile saadeti!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.