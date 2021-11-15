Serdar Ortaç'ın eski karısı Chloe Loughnan, iddialı pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

2014-2019 yılları arasında evli kalan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, ayrılmalarına rağmen nafaka konusuyla sık sık gündeme geliyor. Güzelliğiyle bir dönem Ortaç'ın kalbini çalan Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.