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Serdar Ortaç'ın eski karısı Chloe Loughnan, iddialı pozlarıyla Instagram'ı sallıyor!

15.11.2021 16:09 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Serdar Ortaç'ın 2019 yılında boşandığı Litvanyalı güzel Chloe Loughnan, cesur paylaşımlarına hız kesmeden devam ediyor. Instagram'da 100 binden fazla takipçisi bulunan Loughnan, kusursuz fiziğiyle büyük beğeni topluyor.

2014-2019 yılları arasında evli kalan Serdar Ortaç ve Chloe Loughnan çifti, ayrılmalarına rağmen nafaka konusuyla sık sık gündeme geliyor. Güzelliğiyle bir dönem Ortaç'ın kalbini çalan Chloe Loughnan, sosyal medya hesabından paylaştığı cesur pozlarıyla dikkatleri üzerine çekiyor.

SOSYAL MEDYADA EPEY AKTİF

1992 yılında Litvanya'da doğan Chloe Loughnan, Serdar Ortaç ile dünyaevine girerek, milyonların tanıdığı bir isim haline geldi.
Bir dönem eski eşi Serdar Ortaç'ın klipleri için kamera karşısına geçen model, oyunculuk eğitimi de aldı.
loughnan, İrlanda'da okurken büyük bir modellik ajansından teklif gelmesi üzerine Paris'e çalışmaya gitti.
İstanbul seyahatinde Serdar Ortaç ile tanışan Loughnan, 2014 yılında Ortaç ile dünyaevine girdi.
Serdar Ortaç, 2019 yılında boşandığı eşi Loughnan'a olan nafaka borcuyla sık sık gündeme geliyor.
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Anahtar Kelimeler:
Serdar Ortaç Chloe Loughnan
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