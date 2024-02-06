Şevval Şahin 'Mafya karısı' notuyla paylaştı! Tarzına yorum yağdı

Her açıklaması ve her paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Şevval Şahin iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü model bu defa 'Mafya karısı' notuyla paylaşım yaptı.
İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Şevval Şahin tarzıyla dikkat çekti.
Gri ceket ve mini etek giyen Şahin, kombinini siyah kazağı ve deri trençkot ile tamamladı.
Şahin'in bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.
Ünlü isme sosyal medyada; 'Yine harikasın', 'Çok iyi görünüyorsun', 'Tarzına bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.
Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.