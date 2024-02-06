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  4. Şevval Şahin 'Mafya karısı' notuyla paylaştı! Tarzına yorum yağdı

Şevval Şahin 'Mafya karısı' notuyla paylaştı! Tarzına yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
06.02.2024 09:46 | Son Güncelleme:
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2018 Türkiye güzeli olan ünlü model Şevval Şahin özel hayatı, sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık gündem oluyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan Şahin bu defa 'Mafya karısı' notuyla paylaşım yaptı. Şahin'in tarzına kısa sürede yorum yağdı.

Her açıklaması ve her paylaşımıyla sosyal medyada gündem olan Şevval Şahin iddialı ve cesur pozlarıyla adından söz ettirmeye devam ediyor. Sosyal medya hesabını aktif kullanan ünlü model bu defa 'Mafya karısı' notuyla paylaşım yaptı.

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TARZIYLA DİKKAT ÇEKTİ

İddialı pozlarını peş peşe paylaşan Şevval Şahin tarzıyla dikkat çekti.

Gri ceket ve mini etek giyen Şahin, kombinini siyah kazağı ve deri trençkot ile tamamladı.

Şahin'in bu gönderisi kısa sürede beğeni ve yorum yağmuruna tutuldu.

Ünlü isme sosyal medyada; 'Yine harikasın', 'Çok iyi görünüyorsun', 'Tarzına bayıldım' gibi yorumlar yapıldı.

Şevval Şahin, Miss Turkey 2018 birincisi olarak tanındı. İngiltere'de doğup büyüyen Türk asıllı güzel Londra'da moda eğitimi aldı.

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Anahtar Kelimeler:
Şevval Şahin sosyal medya Model
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