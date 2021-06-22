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'Evlenmeden olmaz' diyen Şeyma Subaşı'dan hamilelik itirafı! Sosyal medyada paylaşıp sildi: "Hamileyim!"

22.06.2021 14:39 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Geçtiğimiz günlerde Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi'den evlilik teklifi alan ve hızlıca düğün için hazırlanan Subaşı'nın hamile olduğu iddia edilmişti. Hamilelik haberlerini sert bir dille yalanlayan Şeyma Subaşı "Evlenmeden olmaz" şeklinde konuşmuştu. Subaşı, sosyal medyada yaptığı son dakika bir paylaşımla hamile olduğunu duyurdu. Hemen ardından ise yaptığı paylaşımı sildi.

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı ve detaylar...

ŞEYMA SUBAŞI'DAN HAMİLELİK İTİRAFI!

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz dönemlerde boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine dolu dizgin devam ediyordu.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI!

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI!
Önceki haftalarda Mısırlı sevgilisinde evlilik teklifi alan Subaşı, bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ!

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ!
Subaşı'nın hamile olduğu ve bu nedenle evlenmek için acele ettiği iddia edilmişti.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI!

İDDİALARI YALANLAMIŞTI!
Şeyma Subaşı ise bu iddiaları kesin ve sert bir dille yalanlamıştı.

HAMİLELİK İDDİASINI DOĞRULADI!

HAMİLELİK İDDİASINI DOĞRULADI!
Subaşı'ndan son dakika bir hamilelik itirafı geldi. Şeyma Subaşı daha önce yalanladığı hamilelik iddiası ile ilgili sosyal medya hesabında bir açıklama yaparak haberi doğruladı.
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Anahtar Kelimeler:
Acun Ilıcalı Şeyma Subaşı
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