'Evlenmeden olmaz' diyen Şeyma Subaşı'dan hamilelik itirafı! Sosyal medyada paylaşıp sildi: "Hamileyim!"

İşte Şeyma Subaşı'nın o paylaşımı ve detaylar...

ŞEYMA SUBAŞI'DAN HAMİLELİK İTİRAFI!

Ünlü medya patronu Acun Ilıcalı'dan geçtiğimiz dönemlerde boşanan Şeyma Subaşı, Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile ilişkisine dolu dizgin devam ediyordu.

EVLİLİK TEKLİFİ ALMIŞTI! Önceki haftalarda Mısırlı sevgilisinde evlilik teklifi alan Subaşı, bu anları sosyal medya hesabı üzerinden paylaşmıştı.

HAMİLE OLDUĞU İDDİA EDİLMİŞTİ! Subaşı'nın hamile olduğu ve bu nedenle evlenmek için acele ettiği iddia edilmişti.

İDDİALARI YALANLAMIŞTI! Şeyma Subaşı ise bu iddiaları kesin ve sert bir dille yalanlamıştı.