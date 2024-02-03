Şeyma Subaşı minik bikinisiyle vücudunu sergiledi! Bir bakan bir daha baktı

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.



VÜCUDUNU BÖYLE SERGİLEDİ

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandılar. Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın ismi aşk iddialarına karıştı. Birçok isimle anılan Subaşı bu iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diyerek yanıt verdi.

Sosyal medyayı aktif kullanan Subaşı şimdi de son paylaşımıyla adından söz ettirdi.

Şeyma Subaşı bu defa minik bikinisiyle vücudunu sergiledi. Ayna karşısına geçen Subaşı bu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.

Şeyma Subaşı'nın paylaşımına bir bakan bir daha baktı. Fit hali dikkat çeken Subaşı'nın zayıflığına yorum yağdı.