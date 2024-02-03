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Şeyma Subaşı minik bikinisiyle vücudunu sergiledi! Bir bakan bir daha baktı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
03.02.2024 13:20 | Son Güncelleme:
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Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı son dönemde özel hayatı ve sosyal medya paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Görkemli bir düğünle evlendiği Mohammed Alsaloussi ile boşanmanın ardından adı bir çok isimle aşk iddialarına karışan Subaşı 'Boşandığımdan beri kimsenin elini tutmadım' diyerek iddialara son noktayı koymuştu. Subaşı şimdi de minik bikinisiyle vücudunu sergiledi. Ünlü ismin bu paylaşımına bir bakan bir daha baktı.

Acun Ilıcalı'nın eski eşi Şeyma Subaşı Mısırlı milyarder sevgilisi Mohammed Alsaloussi ile 3 gün 3 gece süren görkemli bir düğünle dünya evine girmişti. Ancak ünlü çiftin mutluluğu kısa sürdü.

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VÜCUDUNU BÖYLE SERGİLEDİ

Şeyma Subaşı ile Mohammed Alsaloussi 29 Eylül'de tek celsede boşandılar. Boşanmanın hemen ardından Subaşı'nın ismi aşk iddialarına karıştı. Birçok isimle anılan Subaşı bu iddialara 'Boşandığımdan beri 4 aydır belki daha fazla kimsenin elini bile tutmadım' diyerek yanıt verdi.
Sosyal medyayı aktif kullanan Subaşı şimdi de son paylaşımıyla adından söz ettirdi.
Şeyma Subaşı bu defa minik bikinisiyle vücudunu sergiledi. Ayna karşısına geçen Subaşı bu paylaşımı ile sosyal medyayı salladı.
Şeyma Subaşı'nın paylaşımına bir bakan bir daha baktı. Fit hali dikkat çeken Subaşı'nın zayıflığına yorum yağdı.
Şeyma Subaşı'na sosyal medyada bazı kullanıcılar 'Buna ne gerek vardı?, 'Bu ne şimdi?' gibi yorum yaparken bazı kullanıcılar da 'Harika görünüyorsun', 'Fiziğin harika' gibi yorumlar yaptılar.
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Anahtar Kelimeler:
Şeyma Subaşı Acun Ilıcalı sevgilisi
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