Silah, lüks araçlar! Bir polis katilinin anatomisi... Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı ortaya çıktı: "Bir dahakine kafasına basarım"

Türkiye güne İstanbul'dan gelen kahreden şehit haberiyle uyandı. Dün gece Ümraniye'de yaşanan olayda motor hırsızlığı suçundan yakalanan ardından firar eden Yunus Emre Geçti operasyon sırasında kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ı silahla ateş açarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.
Yılmaz'ın şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, polis katili Geçti, kıskıvrak yakalandı.
19 yaşında polis katili olan Yunus Emre Geçti'nin kimlik bilgileriyle ortaya çıkan detaylar ise herkesi şoke etti.
Kabarık sabıkalı caninin sadece hırsız değil aynı zamanda bir de sapık olduğu belirlendi. 26 suç kaydı bulunan Geçti, 1 kere cinsel tacizden 2 kere de çocuğa cinsel istismardan işlem görmüş.
Katil Geçti'nin fotoğrafları da sosyal medyaya düşerken, özellikle TikTok hesabından yapmış olduğu paylaşımlar dikkat çekti.
Mafya ayaklarıyla takılan, mahallenin ağır abisi gibi pozlar veren Geçti'nin paylaşımları sosyal medyada gündem yarattı.