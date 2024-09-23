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  4. Silah, lüks araçlar! Bir polis katilinin anatomisi... Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı ortaya çıktı: "Bir dahakine kafasına basarım"

Silah, lüks araçlar! Bir polis katilinin anatomisi... Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı ortaya çıktı: "Bir dahakine kafasına basarım"

23.09.2024 11:20
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Ümraniye'de 27 yaşındaki kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ı şehit eden 19 yaşındaki Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımları ortaya çıktı. Hem hırsız hem de sapık olduğu belirlenen ve 26 suç kaydı bulunan Geçti'nin silah ve lüks araçlarla yaptığı paylaşımlar dikkat çekerken, son paylaşımındaki polis detayı ise gündem oldu. Geçti'nin "Bir dahaki sefere kafasına basarım" diyerek tehdit ettiği de görüldü.

Türkiye güne İstanbul'dan gelen kahreden şehit haberiyle uyandı. Dün gece Ümraniye'de yaşanan olayda motor hırsızlığı suçundan yakalanan ardından firar eden Yunus Emre Geçti operasyon sırasında kahraman polisimiz Şeyda Yılmaz'ı silahla ateş açarak yaraladı. Hastaneye kaldırılan 27 yaşındaki Yılmaz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak şehit oldu.

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Yılmaz'ın şehit haberi tüm Türkiye'yi yasa boğarken, polis katili Geçti, kıskıvrak yakalandı.

HEM KATİL HEM HIRSIZ HEM DE SAPIK

HEM KATİL HEM HIRSIZ HEM DE SAPIK

19 yaşında polis katili olan Yunus Emre Geçti'nin kimlik bilgileriyle ortaya çıkan detaylar ise herkesi şoke etti.

Kabarık sabıkalı caninin sadece hırsız değil aynı zamanda bir de sapık olduğu belirlendi. 26 suç kaydı bulunan Geçti, 1 kere cinsel tacizden 2 kere de çocuğa cinsel istismardan işlem görmüş.

TIKTOK PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU

TIKTOK PAYLAŞIMLARI OLAY OLDU

Katil Geçti'nin fotoğrafları da sosyal medyaya düşerken, özellikle TikTok hesabından yapmış olduğu paylaşımlar dikkat çekti.

Mafya ayaklarıyla takılan, mahallenin ağır abisi gibi pozlar veren Geçti'nin paylaşımları sosyal medyada gündem yarattı.

Anahtar Kelimeler:
polis katil
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Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

Yunus Emre Geçti'nin TikTok paylaşımındaki polis detayı

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