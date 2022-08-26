Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 6 film birden vizyona girdi (26 Ağustos 2022)

Başrollerinde Bruce Willis ve Ashley Greene'in oynadığı "Son Çıkmaz", eski bir polis şefinin hikayesini anlatıyor. Castille Landon'un yönettiği "After: Mutluluk", iki gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Aina Jarvine ve Federico Milella'nın yönettiği "Periler Ülkesi" ile Murat Karahüseyinoğlu'nun filmi "Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence" filmleri ise animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

VİZYON HAREKETLENDİ

AFTER MUTLULUK (AFTER EVER HAPPY) Castille Landon'ın yönettiği; Josephine Langford ve Hero Fiennes Tiffin'in başrollerini paylaştığı "After: Mutluluk", ilişkilerinin dönüm noktasındaki iki gencin hikayesini işliyor.

ALEM-İ CİN 3: SALGIN Dilara Ilgaz, Bulut Genç, Ulukan Ağdaş, Naz Gedik ve Yaren Oktay'ın rol aldığı "Alem-i Cin 3: Salgın" adlı korku filmini Gökhan Arı yönetti.

İLLÜZYON (THE OTHER ME) Giga Agladze'nin yönetmenliğini üstlendiği "İllüzyon", hastalığı nedeniyle gerçek üstü bir hayal dünyasına dahil olan bir adamın yaşadıklarını konu ediyor. Gerilim, dram ve gizem unsurlarını barındıran Gürcistan yapımı filmin başrollerini Jim Sturgess, Andreja Pejic, Antonia Campbell-Hughes, Roger Ashton-Griffiths ve Billy Barratt paylaştı.

KARAGÖZ: YÂR BANA BİR EĞLENCE Yönetmenliğini Murat Karahüseyinoğlu’nun yaptığı Karagöz: Yâr Bana Bir Eğlence, 80 dakikalık bir animasyon filmi. Filmde, parasızlık yüzünden zor zamanlar geçiren Karagöz’ün evini kiraya vermeye karar vermesi ile başından geçen trajikomik olaylar seyirciyle buluşturuluyor.