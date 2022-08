Sinemaseverler bu hafta filme doyacak! 6 film birden vizyona girdi (26 Ağustos 2022)

Başrollerinde Bruce Willis ve Ashley Greene'in oynadığı "Son Çıkmaz", eski bir polis şefinin hikayesini anlatıyor. Castille Landon'un yönettiği "After: Mutluluk", iki gencin hikayesini beyaz perdeye taşıyor. Aina Jarvine ve Federico Milella'nın yönettiği "Periler Ülkesi" ile Murat Karahüseyinoğlu'nun filmi "Karagöz: Yar Bana Bir Eğlence" filmleri ise animasyon tutkunlarını sinema salonlarına çekmeyi amaçlıyor.

AFTER MUTLULUK (AFTER EVER HAPPY)

Castille Landon'ın yönettiği; Josephine Langford ve Hero Fiennes Tiffin'in başrollerini paylaştığı "After: Mutluluk", ilişkilerinin dönüm noktasındaki iki gencin hikayesini işliyor.