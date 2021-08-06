Soma'da korkunç kaza! Otobüs TIR 'a çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki TIR'ın römork kısmına çarptı.
9 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ
6 yolcu kaza yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.
30 YARALI VAR
Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.
Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.
MANİSA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDAN İLK FOTOĞRAFLAR
İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüste 50 yolcu ve 2 şoför ile muvain olduğu öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
Okuyucu Yorumları 27 yorum