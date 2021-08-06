Soma'da korkunç kaza! Otobüs TIR 'a çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüste 50 yolcu ve 2 şoför ile muvain olduğu öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.