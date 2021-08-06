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  4. Soma'da korkunç kaza! Otobüs TIR 'a çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı

Soma'da korkunç kaza! Otobüs TIR 'a çarptı: Çok sayıda ölü ve yaralı

06.08.2021 07:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Manisa'nın Soma ilçesinde otobüsün TIR'a çarpması sonucu ilk belirlemelere göre 9 kişi öldü, 30 kişi yaralandı.

İstanbul-İzmir kara yolunda seyir halinde olan yolcu otobüsü, sağ şeritte bekleyen Hasan K. idaresindeki TIR'ın römork kısmına çarptı.

9 YOLCU HAYATINI KAYBETTİ

6 yolcu kaza yerinde, 3 yolcu kaldırıldıkları Soma Devlet Hastanesinde hayatını kaybetti.

30 YARALI VAR

Yaralanan 30 yolcu ise sağlık ekiplerince çevre hastanelere kaldırıldı.

Otobüste 3'ü çalışan 50 kişinin olduğu öğrenildi.

MANİSA'DAKİ OTOBÜS KAZASINDAN İLK FOTOĞRAFLAR

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından ambulanslarla çevre hastanelere kaldırılarak tedaviye alındı. Otobüste 50 yolcu ve 2 şoför ile muvain olduğu öğrenilirken, ekiplerin olay yerindeki çalışma ve incelemeleri sürüyor.
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Anahtar Kelimeler:
trafik kazası Manisa Soma
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Okuyucu Yorumları 27 yorum
allah rahmet eylesin çok acı bir dırum yaralılara acil şifalar
Trafik terörünün yanında pkk çok masum kalıyor.
felaket üstüne felaket

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