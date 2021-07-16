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  4. Son Dakika: Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 95'e yükseldi

Son Dakika: Almanya felaketi yaşıyor! Ölü sayısı 95'e yükseldi

16.07.2021 08:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre Almanya’nın batısındaki Rheinland-Pfalz ve Kuzey-Ren Vestfalya eyaletlerinde aşırı yağışların neden olduğu sel ve su baskınlarında ölenlerin sayısı 95'e yükseldi. Sular çekildikçe felakette boğulan insanların bulunduğunu anlatan Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer, durumun korkunç olduğunu dile getirdi.

Kuzey-Ren Vestfalya Eyaleti İçişleri Bakanlığından yapılan açıklamaya göre, eyalette sel felaketi sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 43’e çıktı.

Rheinland-Pfalz Eyaleti Başbakanı Malu Dreyer de eyaletteki sellerde hayatını kaybedenlerin resmi sayısının bir saat önce 52 olduğunu söyledi.

Dreyer, durumun hala ciddiyetini koruduğunu belirterek, "Acı da bitmiyor." ifadesini kullandı.

"DURUM KORKUNÇ"

Sular çekildikçe felakette boğulan insanların bulunduğunu anlatan Dreyer, durumun korkunç olduğunu dile getirdi.
Kaç kişinin kayıp olduğuna ilişkin çok farklı sayıların bulunduğunu vurgulayan Dreyer, sayıları doğrulayamadıklarını çünkü çok sayıda kişiye telefonla ulaşılamadığını kaydetti.
Köln bölge yönetiminden yapılan açıklamada da Erfstadt kentinin Blessem ilçesinde bazı evlerin çöktüğü, çok sayıda kişinin arandığı belirtildi.
Evlerden acil çağrılar geldiği ancak çoğu zaman kurtarmanın mümkün olmadığı kaydedildi.
Leverkusen’de A1 otoyolunun da su baskını sebebiyle kapatıldığı bilgisi paylaşıldı.
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Anahtar Kelimeler:
sel Almanya
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Okuyucu Yorumları 23 yorum
almanya da 80 ölü olunca felaket oluyor bizde 200 ler havada uçuşurken felaket olmuyor
dünyanın sonu geliyor insanlar dünyanın ayarlarını bozdular kıyamet yaklaşıyor
Hemen Türkiye'ye gelsinler
kapımız herkese açık demi :D
@stane65 kapı yok direk girer
@stane65 yok bizimkiler gitsin oraya. hani Avrupa ya hayran olup, Türkiye yi beğenmeyenler varya. adamlar çok ileride selide yağmurunda durdururlar.
@cubukici o kural araplar için geçerli değilmiydi

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