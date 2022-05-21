Son dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan 81 ilden gelen gençlerle buluşuyor

Son dakika haberi... Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Gençlik Kollarınca Yeni Adana Stadı'nda organize edilen "Bir Gençlik Şöleni" adındaki etkinliğe katılıyor.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satırbaşları:



"Başkaları gibi seçimden seçime vatandaşın kapısını çalanlardan asla olmadık. Başbakanlığımızdan itibaren sizlerin sadece dertlerini sıkıntılarını değil, sevincini mutluluğunu da paylaştık"

"Her karış toprağında bir şehidin yattığı bu mübarek vatanı kavgadan, kaostan medet uman kan tüccarlarının insafına bırakmayacağız."

STADA ALINDILAR

Güvenlik kontrolünün ardından, vatandaşlar 33 bin kişilik stada alındı. Stadın tribünlerinin tamamına yakını, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın hitabı öncesinde doldu.

Tribünlerde, 2023 yazılı afişlerin arasına üzerinde "İzle izle bizi sonuna kadar, yollar gidilecek Fizan'a kadar" yazılı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın posteri açıldı.

ERDEM KINAY, UĞUR IŞILAK, TUĞÇE KANDEMİR VE OĞUZHAN KOÇ SAHNE ALACAK

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ile Şafak Sezer'in de türkü dinletisi sunacağı "Bir Gençlik Şöleni"nde, Erdem Kınay, Uğur Işılak, Tuğçe Kandemir ve Oğuzhan Koç da sahne alacak. (AA)