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  4. SON DAKİKA | İstanbul'da 14 katlı binada patlama! Ekipler bölgede... Fotoğraflar dehşete düşürdü, ölü ve yaralılar var

SON DAKİKA | İstanbul'da 14 katlı binada patlama! Ekipler bölgede... Fotoğraflar dehşete düşürdü, ölü ve yaralılar var

07.12.2024 08:23
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Son dakika haberi: İstanbul'un Beylikdüzü ilçesinde 14 katlı binanın giriş katındaki dairede patlama meydana geldi. Olay yerine çok sayıda ekip sevk edildi. İlk belirlemelere göre patlamada 3 kişi yaralanırken, kayıp bir kişinin cansız bedenine ulaşıldı. İstanbul Valiliği, patlamanın nedenini açıkladı. Öte yandan patlama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Son dakika: Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi'nde, 14 katlı binanın giriş katında bulunan dairede bir patlama meydana geldi. Doğal gazdan kaynaklı olduğu değerlendirilen patlama sonrası olay yerine çok sayıda polis, itfaiye ve sağlık ekibi sevk edildi. İtfaiye ve polis ekipleri binanın çevresinde güvenlik çember oluşturdu. İşte detaylar...

Olay, saat 08.00 sıralarında Beylikdüzü Adnan Kahveci Mahallesi Osmanlı Caddesi üzerinde 14 katlı bir apartmanın giriş katında meydana geldi.

3 KİŞİ YARALANDI

Doğal gaz patlaması olduğu tahmin edilen patlama sonrası çok sayıda itfaiye, polis ve sağlık ekibi sevk edildi. İlk belirlemelere göre, patlamada 3 kişi yaralandı.

Hasar alan binadan 1 kişiyi ise kurtarma çalışmaları başlattı. Kurtarma çalışmalarına hassas burunlu köpek de katıldı.

ACI HABER GELDİ

Aramalar sonucu binada kapı görevlisi olarak çalışan bir kişinin cansız bedenine ulaşıldığı öğrenildi.

İSTANBUL VALİLİĞİ AÇIKLADI

İstanbul Valiliği, yaptığı açıklamada binanın bodrum katında doğal gaz kaynaklı bir patlama meydana geldiğini duyurdu.

PATLAMA ANI KAMERADA

Bu içerik Devrim Karadağ tarafından yayına alınmıştır

Beylikdüzü'ndeki patlamadan ilk kareler;

Anahtar Kelimeler:
patlama Beylikdüzü doğal gaz son dakika
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