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  4. Son dakika: İstanbul Şişli'de korkunç olay! 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

Son dakika: İstanbul Şişli'de korkunç olay! 2'si kadın 3 kişi silahla vurulmuş halde bulundu

25.11.2022 21:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberine göre, İstanbul'un Şişli ilçesinde kan donduran bir olay yaşandı. Kuştepe Mahallesi'nde bir gecekonduda silahla vurulmuş halde 3 ceset bulundu. Polis ekipleri olay yerinde incelemelere başladı. İşte son dakika haberinin detayları...

Son dakika haberi... İstanbul Şişli'deki bir gecekonduda 2'si kadın 3 kişinin cesedi bulundu.

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Alınan bilgiye göre, polis ekipleri ihbar üzerine Kuştepe Mahallesi Zeytinlik Sokak'ta yer alan gecekonduya gitti.

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2'Sİ KADIN 3 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRDİ

Kapıyı açan olmayınca çilingir yardımıyla içeriye giren ekipler, 3 kişinin hareketsiz yattığını gördü. Sağlık görevlilerinin yaptığı kontrolde, silahla vuruldukları belirtilen 2'si kadın 3 kişinin hayatını kaybettiği belirlendi.

Evde yapılan aramada herhangi bir ateşli silah bulunamadı. Polis ekiplerinin olayla ilgili incelemesi sürüyor. (AA)

Şişli'de bir gecekonduda 3 ceset bulundu

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Anahtar Kelimeler:
cinayet Şişli

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