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  4. Son dakika: Konya'da köpeğe eziyet görüntüleri Türkiye'de gündem olmuştu! İki şüpheli tutuklandı

Son dakika: Konya'da köpeğe eziyet görüntüleri Türkiye'de gündem olmuştu! İki şüpheli tutuklandı

25.11.2022 18:42 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dakika haberi... Konya'daki görüntüler Türkiye'de infial yaratmıştı. Hayvan Rehabilitasyon Merkezi'nde köpeklere eziyet iddiasıyla başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan iki şüpheli tutuklandı.

Son dakika: Konya'da köpeğe eziyet görüntüleri Türkiye'de gündem olmuştu! İki şüpheli tutuklandı

Son dakika: Konya Büyükşehir Belediyesinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Sahipsiz Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde yaşandığı öne sürülen ve sosyal medyada yer alan görüntülerle ilgili soruşturma başlatıldığı belirtilerek, şunlar kaydedildi:

"Görüntülerle ilgili Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığı Hayvan Sağlığı Şube Müdürü hakkında disiplin soruşturmasına başlanması, bu süreçte, ilgili şube müdürü hakkında görevden uzaklaştırma tedbiri uygulanmasına, olaya karışan işçilerin iş akdinin feshedilmesine karar verilip sorumlular hakkında Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunulmuştur."

'SÜRECİ HASSASİYETLE TAKİP EDECEĞİZ'

Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Hayvan Rehabilite Merkezi'mizde hepimizi derinden sarsan olayı gece inceledik, sorumluları açığa aldık, suç duyurusunda bulunduk ve şüpheliler gözaltına alındı. Süreci tüm yönleriyle sonuna kadar hassasiyetle takip edeceğiz." ifadesini kullandı.

Konya Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan açıklamada, konuyla ilgili başlatılan soruşturma kapsamında 2 şüphelinin gözaltına alındığı aktarıldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen M.B. ve S.Ç, çıkarıldığı hakimlikçe, "bir ev hayvanına veya evcil hayvana işkence etme" suçundan tutuklandı.

'OLAYIN HUKUKİ TAKİPÇİLİĞİNİ ÜSTLENMİŞ BULUNMAKTAYIZ'

Konya Barosu Hayvan Hakları Komisyonu Başkanı Avukat Ayşegül Başkoçak Çifci, merkezde incelemelerde bulundu, yetkililerden bilgi aldı.

Çifci, gazetecilere, sosyal medyada yer alan görüntülerin ardından barınağa geldiklerini söyledi.

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Olayın ardından, baro olarak suç duyurusunda bulunduklarına değinen Çifci, "Olaya ilişkin gerekli yargılamalar, yargı mercilerince yapılacaktır. Konya Barosu olarak, olayın hukuki takipçiliğini üstlenmiş bulunmaktayız." dedi.

Çifci, belediye yetkilileriyle konu hakkında görüşme yaptıklarını, kendilerine, adli ve idari soruşturmaların derinleştirileceğini, tespit edilen diğer ilgililer hakkında da soruşturma açılacağını, görevden uzaklaştırmaların yapılacağının bilgisini verdiklerini aktardı.

Sosyal medyada yer alan görüntülerin, hukuki sürecin başlatılabilmesi için yeterli olduğunu vurgulayan Çifci, "Aldığımız bilgilere göre iki gözaltı, idari makamlardan da iki açığa alınma var. Olayın hukuki sürecini takip ederken, başka bir delil olup olmadığını tespit edebilmek için öğle saatlerinde barınağa giriş yaptık. Ancak yeni bir delil elde edemedik." ifadesini kullandı.

Öte yandan, barınağın olduğu bölgede bekleyen hayvanseverler çevredeki sahipsiz köpekleri besledi. (AA)

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