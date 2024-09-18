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  4. Son dakika | Dün çağrı cihazı, bugün telsizler: Lübnan'da yine patlama sesleri! Hizbullah'a ikinci siber saldırı

Son dakika | Dün çağrı cihazı, bugün telsizler: Lübnan'da yine patlama sesleri! Hizbullah'a ikinci siber saldırı

18.09.2024 17:09
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Son dakika haberi: Çağrı cihazlarının patlamasından sonra Beyrut'ta patlamalar devam ediyor. Şimdi de Lübnan'da Hizbullah’ın kalesi olarak bilinen güney banliyö bölgesinden patlama sesleri yükseldi. Patlamaların kaynağının Hizbullah üyelerinin kullandığı iletişim cihazlarına yönelik saldırı olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: Beyrut'un güneyinde patlama sesi duyuldu. Reuters haber ajansının aktardığı bilgiye göre yine Hizbullah'ın iletişim cihazları patlatıldı. Bu sırada dünkü saldırıda yaşamını yitirenlerin cenaze töreni düzenleniyordu.

5 AY ÖNCE SATIN ALINMIŞ

Patlatılan cihazların 5 ay önce satın alındığı belirtiliyor.

3 KİŞİ HAYATINI YİTİRDİ

Lübnan resmi haber ajansı, Bekaa bölgesinde telsizlerin patlatılması sonucu 3 kişinin hayatını kaybettiğini açıkladı. Lübnan Sağlık Bakanı Firas el-Ebyad, AA muhabirine yaptığı açıklamada, telsiz cihazlarının patlaması sonucu onlarca kişinin yaralandığını söyledi.

LÜBNAN SİLAHLI KUVVETLERİNDEN HALKA UYARI

Lübnan Silahlı Kuvvetleri, halktan tıbbi müdahale ihtiyacı durumlarının yaşandığı bölgelerde kalabalık oluşturulmaması çağrısında bulunarak, “Ordu komutanlığı vatandaşlardan, sağlık ekiplerinin gelmesine izin vermek için güvenlik olaylarına tanık olan yerlerde toplanmamalarını istedi” dedi.

BM'DEN TEPKİ

BM'den gelen açıklamada "Lübnan ve Suriye'de eş zamanlı çağrı cihazı patlamaları şoke edici ve bu patlamaların siviller üzerindeki etkileri kabul edilemez" dendi.

İKİSİ ÇOCUK 12 KİŞİ YAŞAMINI YİTİRMİŞTİ

AA'nın aktardığına göre; dün Lübnan'da Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarında eş zamanlı patlamalar yaşandı. Ülke genelinde Hizbullah unsurlarının kullandığı çağrı cihazlarının patlatılması sonucu ikisi çocuk 12 yaşamını yitirdi.

200 kadarı ağır şekilde olmak üzere yaklaşık 2 bin 800 kişi ise yaralandı.

İsrail’den konuyla ilgili henüz bir açıklama gelmedi.

İsrail-Lübnan sınırında 8 Ekim 2023'ten bu yana süren çatışmalarda son günlerde gerilimin arttığı gözlemleniyor.

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Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
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İŞTE PATLAMA SONRASI İLK GÖRÜNTÜLER

Anahtar Kelimeler:
Beyrut Lübnan
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