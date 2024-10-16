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  4. SON DAKİKA | Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi!

SON DAKİKA | Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi!

16.10.2024 11:17
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Son dakika: Malatya'da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem çevre illerden de yoğun bir şekilde hissedildi. Deprem sonrası gelen ilk görüntülerde vatandaşların büyük panik yaşadığı görüldü. Sosyal medya kullanıcıları da yaşadığı panik anlarını paylaştı. İşte gelen ilk görüntüler ve yorumlar!

Son dakika haberine göre, Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem bölgedeki birçok ilden hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük panik halinde sokaklara dökülürken bölgeden ilk görüntüler de geldi. Depremin Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve diğer bazı komşu illerden de şiddetli bir şekilde hissedildiği aktarıldı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır

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Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası ilk görüntüler geldi!

Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar panik halinde sokağa döküldü.

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MALATYA'DA EĞİTİME 1 GÜN ARA

Yaşanan deprem bölgedeki birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedilirken, Malatya'da okullar bir gün tatil edildi.

5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeden ilk görüntüler geldi. Görüntülerde birçok vatandaşın panik halinde sokaklara döküldüğü görüldü.

AFAD'DAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI BULUNMUYOR

AFAD'DAN AÇIKLAMA: CAN VE MAL KAYBI BULUNMUYOR

AFAD'dan son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:

"Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."

Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.

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deprem Malatya
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