SON DAKİKA | Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi!

Son dakika haberine göre, Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem bölgedeki birçok ilden hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük panik halinde sokaklara dökülürken bölgeden ilk görüntüler de geldi. Depremin Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve diğer bazı komşu illerden de şiddetli bir şekilde hissedildiği aktarıldı.
Malatya'nın Kale ilçesinde meydana gelen deprem sonrası vatandaşlar panik halinde sokağa döküldü.
Yaşanan deprem bölgedeki birçok ilden de şiddetli bir şekilde hissedilirken, Malatya'da okullar bir gün tatil edildi.
5.9 büyüklüğündeki deprem sonrasında bölgeden ilk görüntüler geldi. Görüntülerde birçok vatandaşın panik halinde sokaklara döküldüğü görüldü.
AFAD'dan son dakika açıklaması yapıldı. Yapılan açıklama şu şekilde:
"Malatya ilimizin Kale ilçesinde saat 10.46’da meydana gelen 5.9 büyüklüğündeki deprem sonrası an itibarıyla can ve mal kaybı bulunmamaktadır. Ekiplerimiz teyakkuz halinde olup, saha tarama çalışmaları devam etmektedir. Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız."
Çevre illerde de hissedilen deprem sonrası vatandaşların sokaklardaki bekleyişi sürüyor.