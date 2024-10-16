SON DAKİKA | Malatya'daki 5.9'luk deprem sonrası bölgeden ilk görüntüler geldi!

Son dakika haberine göre, Merkez üssü Malatya'nın Kale ilçesi olan 5.9 büyüklüğündeki deprem bölgedeki birçok ilden hissedildi. Deprem sonrası vatandaşlar büyük panik halinde sokaklara dökülürken bölgeden ilk görüntüler de geldi. Depremin Diyarbakır, Gaziantep, Adıyaman, Şanlıurfa ve diğer bazı komşu illerden de şiddetli bir şekilde hissedildiği aktarıldı.

Bu içerik Doğukan Akbayır tarafından yayına alınmıştır