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  4. Son dakika | Türkiye için tarihi gün: Milli Muharip Uçak (MMU) gökyüzünde! 'KAAN' ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi, ilk görüntüler geldi

Son dakika | Türkiye için tarihi gün: Milli Muharip Uçak (MMU) gökyüzünde! 'KAAN' ilk uçuşunu başarıyla gerçekleştirdi, ilk görüntüler geldi

21.02.2024 09:28 | Son Güncelleme:
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Son dakika haberi: Milli Muharip Uçak (MMU) için dönüm noktası niteliğinde bir gelişme yaşandı. MMU 'KAAN' uzun süredir heyecanla beklenen ilk uçuşunu gerçekleştirdi! Başarıyla tamamlanan uçuş sonrası KAAN'ın semalarda süzüldüğü anları gösteren ilk görüntüler de geldi. KAAN geri dönüşte ise alkışlarla karşılandı. Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de KAAN'ın uçuşundan yeni görüntüleri paylaştı.

Son dakika haberi: TUSAŞ tarafından üretilen Milli muharip uçak 'KAAN' ilk uçuşunu sabah saatlerinde başkent Ankara semalarında yaptı. Kaan'ın ilk uçuşu başarıyla gerçekleşti. Türkiye 'KAAN' ile beraber dünyadaki sayılı ülkeler arasında yerini alıyor. Savunma Sanayii Başkanı "Tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz" mesajını verdi.

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İŞTE İLK GÖRÜNTÜLER

KAAN yapılan hazırlıkların ardından ilk uçuşunu gerçekleştirerek, gökyüzüyle buluştu.

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ALKIŞLARLA KARŞILANDI

Gerçekleştirilen testlerin ardından ilk kez havalanan Milli Muharip Uçağı KAAN, uçuş sonrası başarıyla tekrar üssüne döndü. KAAN’ın ilk uçuşunda pilot koltuğunda test pilotu Barbaros Demirbaş oturdu. KAAN’ın ilk uçuşunu başarıyla tamamlamasının ve piste dönmesinin ardından, KAAN uçağın yapımında ve geliştirilmesinde çalışan personel tarafından alkışlarla karşılandı.

İLETİŞİM BAŞKANLIĞI: ÜLKEMİZ DÜNYADAKİ 5 ÜLKEDEN BİRİ OLACAK

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığının sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, Türkiye'nin en önemli teknoloji projelerinden biri olan milli muharip uçak KAAN'ın bugün ilk uçuşunu başarıyla tamamladığı anımsatıldı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Hava Kuvvetlerimizin harekat kapasitesinin güçlendirilmesine ve stratejik askeri ihtiyaçlarının karşılanmasına katkı sağlayacak olan KAAN ile ülkemiz dünyada 5. nesil uçak üretebilen 5 ülkeden biri olacak."

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YAPAY ZEKA VE NÖRAL AĞ DESTEKLİ MUHAREBE GÜCÜ

AA'nın aktardığına göre KAAN, insansız hava araçları, havadan ihbar, kontrol gibi platformlar ve tedarik edilmesi planlanan diğer unsurlarla ortak çalışabilecek.

Yeni nesil silahlarla havadan havaya muharebe, süpersonik hızda dahili silah yuvalarından hassas vuruş gerçekleştirebilecek KAAN, yapay zeka ve nöral ağ desteğiyle artırılmış muharebe gücü sağlayacak.

KAAN programı kapsamında Yıldırım Test Tesisi, Radar Kesit Alanı Test Tesisi, Rüzgar Tüneli Tesisi gibi dünyanın sayılı büyüklükteki test merkezlerinin ülkeye kazandırılması sağlanıyor. Bu sayede test verilerinin işleme kabiliyetlerinin artırılmasının da önü açılmış olacak.

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İLK UÇUŞTAN YENİ GÖRÜNTÜLER GELDİ

Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de KAAN'ın ilk uçuşundan yeni görüntüleri paylaştı. Görgün paylaşımına şu ifadeleri not düştü:
“KAAN, Gök Vatan'ı ile buluştu. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın savunma sanayiinde ülkemize çizdiği yerlilik ve millilik vizyonunun kilometre taşlarından olacak bir gelişmeyi daha tarihimize kazıdık. Hamdolsun. Milli Muharip Uçağımız KAAN’ın ilk uçuşu milletimize hayırlı olsun. Sadece 5. nesil bir savaş uçağını değil, dünyada sayılı ülkenin sahip olduğu teknolojileri de KAAN üzerinden ülkemize kazandıracağız. Başta TUSAŞ mühendislerimiz ve teknik ekiplerimiz olmak üzere projede emeği olan tüm firmalarımızı yürekten tebrik ederiz. Bu, milletimizin evlatlarının başarısıdır. KAAN başta olmak üzere tüm milli çelik kanatlarımızı güçlendirmeye, semalarımızın tam bağımsız teknolojilerini milletimizin ve dostlarımızın güvenliği için geliştirmeye devam edeceğiz.”Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır

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'KAAN' ANKARA SEMALARINDA GÖKYÜZÜYLE BULUŞTU

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Anahtar Kelimeler:
milli muharip uçak kaan
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