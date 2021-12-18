Son Dakika: Yolcu otobüsü devrildi! Ölü ve yaralılar var

Son dakika haberi: Iğdır-Ankara seferi yapan yolcu otobüsü, kar ve sisin etkili olduğu Kars-Erzurum kara yolunun Mescitli köyü mevkisinde devrildi.

Kars-Erzurum kara yolunda yolcu otobüsünün devrilmesi sonucu ölü ve yaralıların olduğu öğrenildi. Olay yerine çok sayıda AFAD, jandarma, UMKE, 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekibi sevk edildi.

VALİDEN AÇIKLAMA

Kars Valisi Türker Öksüz, AA muhabirine kazanın hemen ardından tüm ekiplerin bölgeye yönlendirildiğini belirterek "İlk belirlemelere göre kazada 3 kişi öldü, 3'ü ağır 10 kişi yaralandı." dedi. (AA/İHA/DHA)

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