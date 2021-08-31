Son Yaz dizisinden Birce Akalay'lı fotoğraflar yayınlandı

Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim (Ali Atay) inzivaya çekilmiştir. Akgün (Alperen Duymaz) ise kaçak durumundadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay (Birce Akalay) olacaktır. Sare Akay “Son Yaz” evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.

Kendine güvenen, acımasız, sabit fikirli, esprili ve inatçı bir kadın olan Sare Akay bir istihbarat çalışanıdır. Analitik zekaya sahiptir ve yaratıcıdır. Organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim ne Akgün ne de Yağmur (Hafsanur Sancaktutan) artık eskisi gibi değillerdir… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.