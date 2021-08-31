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Son Yaz dizisinden Birce Akalay'lı fotoğraflar yayınlandı

31.08.2021 00:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı Son Yaz dizisinden yeni set fotoğrafları yayınlandı.

Yapımını O3 Medya’nın, yapımcılığını Saner Ayar’ın üstlendiği, yönetmen koltuğunda Semih Bağcı’nın oturduğu, senaryosunu Deniz Dargı, Cem Görgeç ve Cenk Boğatur’un kaleme aldığı Son Yaz'ın 2. sezon kadrosuna katılan ve rolü merakla beklenen Birce Akalay’ın ilk set gününden fotoğraflar basına servis edildi.

Son Yaz yeni sezondan heyecan dolu ilk görüntüler geldiSon Yaz yeni sezondan heyecan dolu ilk görüntüler geldi

BİRCE AKALAY YENİ ROLÜYLE ÇOK KONUŞULACAK

İlk set gününün heyecanı fotoğraflara da yansırken, Sare’nin gelişi ile “Son Yaz”da yaşanacaklar şimdiden büyük merak konusu oldu. Kara ailesi ve Akgün’ün hikayesi İstanbul’a taşınırken akıllardaki tek soru ise Canan’ın acı kaybı sonrası nelerin yaşanacağı.
Canan’ın ölümünden sonra hiçbir şey eskisi gibi değildir. Kara ailesi ayrı yerlere savrulmuştur. Canan’ın ölümünü kaldıramayan Selim (Ali Atay) inzivaya çekilmiştir. Akgün (Alperen Duymaz) ise kaçak durumundadır. Onları tekrar bir araya getirecek kişi ise Sare Akay (Birce Akalay) olacaktır. Sare Akay “Son Yaz” evrenine sırlarıyla birlikte girecek ve bütün dengeleri değiştirecektir.
Kendine güvenen, acımasız, sabit fikirli, esprili ve inatçı bir kadın olan Sare Akay bir istihbarat çalışanıdır. Analitik zekaya sahiptir ve yaratıcıdır. Organize suçlarla mücadele için kurulan özel bir ekibin başına geçer. Çünkü İstanbul mafya ailelerinin savaşına şahitlik etmektedir. Onları bitirmek için yardıma ihtiyacı vardır ve Savcı Selim Kara’dan yardım isteyecektir. Ancak bu sandığı kadar kolay olmayacaktır. Çünkü ne Selim ne Akgün ne de Yağmur (Hafsanur Sancaktutan) artık eskisi gibi değillerdir… Artık onlar, ortak bir acının bedelini farklı farklı ödeyen insanlardır.
Başrollerini Alperen Duymaz, Ali Atay, Hafsanur Sancaktutan ve Birce Akalay’ın paylaştığı Son Yaz’ın kadrosunda Arif Pişkin, Sezer Koç, Halil Babür, Yılmaz Bayraktar, Yasemin Yazıcı, Yunus Narin, Onur Bay, Yaprak Medine, Tayfun Sav, Ata Nedim Arman, Cengiz Okuyucu, İlda Özgürel ve Zuhal Gencer gibi birbirinden değerli isimler yer alıyor.
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Anahtar Kelimeler:
Son Yaz dizisi Birce Akalay
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