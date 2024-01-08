Sosyal medya fenomeni Francia James yine limit tanımadı! Çırılçıplak soyunup sadece vücut boyasına büründü... Bir gören bir daha baktı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak her yaptığı paylaşımla olay yaratmayı başaran Francia James hayranlarını bir kez daha şaşkına çevirdi. 33 yaşındaki fenomen isim Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinin sokaklarını adeta yangın yerine çevirdi. Fenomen isim kıyafetleriyle vedalaştı ve tüm bedenini bir leoparın derisine benzetti.
Vücut boyasıyla bedeninin tamamını leopar desenlerinden oluşan şekillerle kaplayan James, kucağına ise bir leopar alarak poz verdi.
Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede viral olan James'in gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İki vahşi bir arada" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılması güç bir güzellik" yorumunu ekledi.