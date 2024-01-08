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    4. Sosyal medya fenomeni Francia James yine limit tanımadı! Çırılçıplak soyunup sadece vücut boyasına büründü... Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya fenomeni Francia James yine limit tanımadı! Çırılçıplak soyunup sadece vücut boyasına büründü... Bir gören bir daha baktı

    08.01.2024 13:51 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarla 11 milyonu aşkın takipçiye ulaşarak dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Francia James, cesur pozları sayesinde popülerliğini her geçen gün arttırmaya devam ediyor. Fenomen isim son olarak kıyafetlerini çıkartarak tamamen vücut boyasıyla bedenini kapladı. Vücut boyası sayesinde tenini bir leoparın tenine benzeten James'in gönderisi kısa sürede hayranlarının beğenisini topladı.

    Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak her yaptığı paylaşımla olay yaratmayı başaran Francia James hayranlarını bir kez daha şaşkına çevirdi. 33 yaşındaki fenomen isim Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinin sokaklarını adeta yangın yerine çevirdi. Fenomen isim kıyafetleriyle vedalaştı ve tüm bedenini bir leoparın derisine benzetti.

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    Vücut boyasıyla bedeninin tamamını leopar desenlerinden oluşan şekillerle kaplayan James, kucağına ise bir leopar alarak poz verdi.

    Sosyal medyadan yaptığı paylaşımı kısa sürede viral olan James'in gönderisine binlerce beğeni ve yorum yağdı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü James'in güzelliğini öven yorumlarda adeta birleşti.

    Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "İki vahşi bir arada" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Gerçekten inanılması güç bir güzellik" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya Francia James
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