Sosyal medya fenomeni Francia James yine limit tanımadı! Çırılçıplak soyunup sadece vücut boyasına büründü... Bir gören bir daha baktı

Sosyal medya hesaplarını aktif bir şekilde kullanarak her yaptığı paylaşımla olay yaratmayı başaran Francia James hayranlarını bir kez daha şaşkına çevirdi. 33 yaşındaki fenomen isim Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Miami bölgesinin sokaklarını adeta yangın yerine çevirdi. Fenomen isim kıyafetleriyle vedalaştı ve tüm bedenini bir leoparın derisine benzetti.