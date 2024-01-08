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    4. Sosyal medyayı sallayan bilimsel açıklama! Doktor ortalama penis boyunu açıkladı... "Düşündüğünüz gibi değil"

    Sosyal medyayı sallayan bilimsel açıklama! Doktor ortalama penis boyunu açıkladı... "Düşündüğünüz gibi değil"

    08.01.2024 10:34 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nde yaşayan Jen Caudle isimli bir doktor TikTok'tan yaptığı tıbbi paylaşımları sayesinde kısa sürede 160 bini aşkın takipçiye ulaştı. Dr. Jen Caudle şehir efsanesi haline gelen bir konuya açıklık getirerek sosyal medyanın ilgisini çekti. Fenomen doktor, penisin ortalama uzunluğunun çoğu insanın düşündüğünden çok daha küçük olduğunu açıkladıktan sonra viral oldu.

    Erkeklerin cinsel organlarının uzunluğuna ilişkin yaratılan tartışma yıllardır hararetli bir şekilde devam ediyor. TikTok'ta tıbbi konularda yaptığı açıklamalarıyla kısa sürede fenomene dönüşen Dr. Jen Caudle bu kez sosyal medyada erkek cinsel organının ortalama uzunluğunu tartıştı. Erkeklerin cinsel organlarına dair endişelerini ortadan kaldırmak istediğini ifade eden Dr. Jen Caudle, "Düşündüğünüz gibi değil" diyerek açıklama yaptı.

    GERÇEK BOYUTLARI SÖYLEDİ

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    Sosyal medyada 1.4 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Dr. Jen Caudle, "Bir aile doktoru olarak pek çok şey hakkında konuşuyorum. Penisler, vajinalar ve bunun gibi birçok şey hakkında konuşmak önemli. Bu yüzden penislerin gerçek ortalama boyutunun ne olduğu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bunun bir nedeni, çoğu insanın ortalama penis boyutunun gerçekte olduğundan çok daha uzun ve daha büyük olduğunu düşünmesidir" dedi.

    Erkeklerin ve kadınların üzerinde cinsel organların boyutu konusunda toplumsal bir baskı olduğunu dile getiren Dr. Caudle, "Bir penisin ortalama boyutu yaklaşık 10 cm. Ereksiyon halindeki bir penisin ortalama boyutunun ise 13 cm" diye konuştu.

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    penis tiktok
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