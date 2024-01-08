Sosyal medyayı sallayan bilimsel açıklama! Doktor ortalama penis boyunu açıkladı... "Düşündüğünüz gibi değil"

Erkeklerin cinsel organlarının uzunluğuna ilişkin yaratılan tartışma yıllardır hararetli bir şekilde devam ediyor. TikTok'ta tıbbi konularda yaptığı açıklamalarıyla kısa sürede fenomene dönüşen Dr. Jen Caudle bu kez sosyal medyada erkek cinsel organının ortalama uzunluğunu tartıştı. Erkeklerin cinsel organlarına dair endişelerini ortadan kaldırmak istediğini ifade eden Dr. Jen Caudle, "Düşündüğünüz gibi değil" diyerek açıklama yaptı.

GERÇEK BOYUTLARI SÖYLEDİ

Sosyal medyada 1.4 milyondan fazla izlenmeye ulaşan gönderisinde Dr. Jen Caudle, "Bir aile doktoru olarak pek çok şey hakkında konuşuyorum. Penisler, vajinalar ve bunun gibi birçok şey hakkında konuşmak önemli. Bu yüzden penislerin gerçek ortalama boyutunun ne olduğu hakkında biraz bilgi vermek istiyorum. Bunun bir nedeni, çoğu insanın ortalama penis boyutunun gerçekte olduğundan çok daha uzun ve daha büyük olduğunu düşünmesidir" dedi.

Erkeklerin ve kadınların üzerinde cinsel organların boyutu konusunda toplumsal bir baskı olduğunu dile getiren Dr. Caudle, "Bir penisin ortalama boyutu yaklaşık 10 cm. Ereksiyon halindeki bir penisin ortalama boyutunun ise 13 cm" diye konuştu.







