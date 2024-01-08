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    4. Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olan fenomeni yine hastaneden paylaştı! Ameliyat olmadan duramıyor

    Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olan fenomeni yine hastaneden paylaştı! Ameliyat olmadan duramıyor

    08.01.2024 13:07 | Son Güncelleme:
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    Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak için defalarca bıçak altına yatarak estetik ameliyat geçiren Mary Magdalene yine geleneğini bozmadı. Fenomen isim bu kez hasta yatağından yaptığı paylaşımla sevenlerinin karşısına çıktı. Magdalene'nin hastane kıyafetleri içinde ameliyat için hayranlarından şans istediği paylaşımı olay oldu.

    Kanada’nın Toronto şehrinde yaşayan 30 yaşındaki sosyal medya fenomeni Mary Magdalene, estetik operasyonlardan sonraki fiziksel görüntüsü sayesinde ilgi odağı olmayı başarmıştı. Dünyanın en büyük vajinasına ve göğüslerine sahip olmak için sayısız estetik prosedür geçiren fenomen isim 208 bini aşkın takipçiye ulaştı. Fenomen isim son olarak üç Brezilyalı popo kaldırma, beş göğüs estetiği, birkaç liposuction işlemi, beş tur popo enjeksiyonu ve sayısız dudak ve yanak dolgusu işlemlerine bir yenisini daha eklemek için soluğu hastanede aldı.

    ŞANS İSTEDİ

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    Hastane odasından çekilen bir fotoğrafını sosyal medya hesabından paylaşan fenomen isim gönderisine, "Bana şans dileyin" notunu ekledi. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü ise Magdalene'nin estetik tutkusunun bir takıntıya dönüştüğünü dile getirerek onun adına endişelendiklerini söyledi. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Terapiye ihtiyacın var" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "İyi şanslar kraliçe, sevildiğini unutma" yorumunu yaptı.

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