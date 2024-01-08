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    4. Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot soğuk dinlemedi! Karda tanga bikinisiyle şov yaptı... Bir gören bir daha baktı

    Sosyal medya fenomeni Pauline Tantot soğuk dinlemedi! Karda tanga bikinisiyle şov yaptı... Bir gören bir daha baktı

    08.01.2024 09:35 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı birbirinden cesur paylaşımları sayesinde kısa sürede dikkatleri üzerine çekmeyi başaran Pauline Tantot yine geleneğini bozmadı ve hayranlarının kalp atışlarını yükselten bir paylaşımla onları karşıladı. Yeni yılda da tatil maratonuna ara vermeyen Tantot 5 milyonu aşkın takipçisiyle karda tanga bikinisiyle poz verdiği anları gösterdi.

    Sosyal medyada attığı her adım olay olan Pauline Tantot, Instagram hesabından Fransız Alpleri'ndeki bir köy olan Megeve'de kar tatili yaptığı anları paylaşmayı ihmal etmedi. Fenomen isim karların üzerinde yaptığı paylaşımlarına, "Bebeğim, dışarısı soğuk" notunu ekledi.

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    Kırmızı iplerden oluşan gri bikini takımıyla şov yapan Tantot'un gönderisi kısa sürede sosyal medyanın gündemine yerleşmeyi başardı.

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    Fenomen ismin pozları hayranlarının beğenisini toplarken binlerce yorum da aldı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hasta olma garantili" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Mükemmel bir güzellik" yorumunu yaptı.

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