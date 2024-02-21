Sosyal medyada itirafı çok konuşuldu! Kocasının genç göründüğünü söyleyerek isyan etti... "Kocamı oğlum zannediyorlar"

SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

Kocasının annesi gibi göründüğünü söyleyen sosyal medya yorumlarına sinirlenen Abigail, "Görünüşe göre herkes kocamın çok genç göründüğünü düşünüyor. Bunun duygularımı inciteceğini biliyorum ama sizce kaç yaşında görünüyorum? Bu kadar dürüst olun. Eğer insanlar benim aslında kocam olan bir çocukla dolaştığımı düşünüyorlarsa boşanmak tek seçenektir. Sürekli bana kocamın annesi olup olmadığını soruyorlar" dedi.

Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Abigail'in güzelliğini vurgulayan yorumlar yaparak ona destek olmak isterken diğer bir kısmı ise olumsuz yorumlarına devam etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaşlı görünmüyorsun, o sadece ergen gibi görünüyor" yorumunu yaptı.