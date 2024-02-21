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    4. Sosyal medyada itirafı çok konuşuldu! Kocasının genç göründüğünü söyleyerek isyan etti... "Kocamı oğlum zannediyorlar"

    Sosyal medyada itirafı çok konuşuldu! Kocasının genç göründüğünü söyleyerek isyan etti... "Kocamı oğlum zannediyorlar"

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    21.02.2024 11:52 | Son Güncelleme:
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    Abigail isimli bir TikTok kullanıcısı eşinin fiziksel olarak genç görünmesi nedeniyle onu tanımayan insanların yaşından daha küçük olduğunu zannetmesinden dert yandı. Eşiyle sosyal medyadan yaptığı paylaşımlarında kullanıcıların kocasını oğlu sandığını dile getiren genç kadın bu duruma tepki gösterdi.

    Abigail isimli bir TikTok kullanıcısı ilk olarak eşi ve eşinin erkek kardeşinin ikiz bebekleriyle bir videosunu paylaşarak takipçilerinden gerçek babayı bulmasını istemişti. Eşi Stuart'ın yaşından daha genç göründüğünü söyleyen sosyal medya kullanıcıları sayesinde bir anda viral olan Abigail eleştirilere, "Seni kocam Stuart'la tanıştırayım. O 12 değil 27 yaşında ve ikizlerimin babası" yorumunu yaptı.

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    SOSYAL MEDYADAN İSYAN ETTİ

    Kocasının annesi gibi göründüğünü söyleyen sosyal medya yorumlarına sinirlenen Abigail, "Görünüşe göre herkes kocamın çok genç göründüğünü düşünüyor. Bunun duygularımı inciteceğini biliyorum ama sizce kaç yaşında görünüyorum? Bu kadar dürüst olun. Eğer insanlar benim aslında kocam olan bir çocukla dolaştığımı düşünüyorlarsa boşanmak tek seçenektir. Sürekli bana kocamın annesi olup olmadığını soruyorlar" dedi.
    Sosyal medya kullanıcılarının bir kısmı Abigail'in güzelliğini vurgulayan yorumlar yaparak ona destek olmak isterken diğer bir kısmı ise olumsuz yorumlarına devam etti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Yaşlı görünmüyorsun, o sadece ergen gibi görünüyor" yorumunu yaptı.
    Bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Evet, bence 10 yaş kadar daha yaşlı görünüyorsun, ama yine de bu seni onun annesi yapmaz" yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise gönderiye, "Sevimli bir çift görünüyorlar ve birbirlerini sevdiklerini açıkça görebiliyorlar" yorumunda bulundu.
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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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