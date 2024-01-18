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    4. Sosyal medyada takdir toplayan hareket! Yıkım hazırlığı yapılan binadaki Atatürk'ün portresini özenle aşağıya indirdi

    Sosyal medyada takdir toplayan hareket! Yıkım hazırlığı yapılan binadaki Atatürk'ün portresini özenle aşağıya indirdi

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    18.01.2024 10:57 | Son Güncelleme:
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    Merkez üssü Kahramanmaraş olan 6 Şubat'ta meydana gelen depremler tüm Türkiye'yi yasa boğmuştu. Depremlerden Hatay, Adıyaman, Malatya, Diyarbakır, Adana, Osmaniye gibi çevre illerde etkilenmiş ve çok sayıda bina yerle bir olmuştu. Hatay'ın İskederun ilçesinde depremlerden etkilenen bir binanın yıkım hazırlığı sırasında kaydedilen görüntüler sosyal medyada gündem oldu.

    Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede ve çevre illerde büyük yıkıma neden olmuştu. Pek çok bina yerle bir olurken enkaz altında kalanlar için bir can pazarı yaşanmıştı. Depremlerin sonucunda 50 binin üstünde kişi hayatını kaybetmiş ve 100 binden fazla kişi yaralanmıştı.

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    Depremlerin etkileri tüm ülkede devam ederken deprem bölgelerinden biri olan Hatay'ın İskenderun ilçesinde hasarlı bir binanın yıkımı gerçekleştirilmek istendi. Ancak ortaya sosyal medyada takdir toplayan görüntüler çıktı.

    Çevre binada bulunan bir kişi tarafından cep telefonuyla kaydedildiği tahmin edilen görüntülerde yıkım hazırlığı yapılan hasarlı binanın son katındaki Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi iş makinesi operatörünün dikkatini çekti.

    Yıkımı durduran iş makinesi operatörü önce Mustafa Kemal Atatürk'ün portresi ni büyük bir özenle aşağıya indirerek görevlilere teslim etti. O anlar sosyal medya kullanıcılarından takdir topladı.

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    deprem Kahramanmaraş mustafa kemal
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