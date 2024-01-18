Sosyal medyada takdir toplayan hareket! Yıkım hazırlığı yapılan binadaki Atatürk'ün portresini özenle aşağıya indirdi

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede ve çevre illerde büyük yıkıma neden olmuştu. Pek çok bina yerle bir olurken enkaz altında kalanlar için bir can pazarı yaşanmıştı. Depremlerin sonucunda 50 binin üstünde kişi hayatını kaybetmiş ve 100 binden fazla kişi yaralanmıştı.



