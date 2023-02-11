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  4. Deprem anlarını saniye saniye kaydetti! Kahramanmaraş depremi Adana’da böyle hissedildi... “Çok büyük!”

Deprem anlarını saniye saniye kaydetti! Kahramanmaraş depremi Adana’da böyle hissedildi... “Çok büyük!”

11.02.2023 10:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan ilçelerinde gerçekleşen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler bölgede büyük yıkıma neden oldu. Sabah 04.17’de meydana gelen Pazarcık depremini Adana’da yaşayan bir aile cep telefonu kamerasıyla saniye saniye kaydetti. Depremin yarattığı panik anlarının videosu sosyal medyada binlerce izlenmeye ulaştı.

Türkiye 6 Şubat’ta güne merkez üssü Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesi olan 7.7 büyüklüğündeki depremle uyandı. Deprem başta Kahramanmaraş olmak üzere Adana, Gaziantep, Kilis, Malatya, Adıyaman, Hatay, Osmaniye, Şanlıurfa ve Diyarbakır’da da hissedildi. Bölge halkı sabah 04.17’de meydana gelen depremin şokunu yaşarken öğle saatlerinde bir kez daha sallandı. Bu kez deprem Kahramanmaraş’ın Elbistan ilçesinde 7.6 büyüklüğünde yaşandı. TikTok’tan ‘elqfrce’ kullanıcı adıyla paylaşım yapan bir kişi ilk depremi Adana’daki evlerinde yaşadıkları anları kaydetti.

BÜYÜK PANİK YAŞANDI

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Deprem anlarında kız çocuklarının çığlık atarak annelerine seslendiği anlarda sarsıntının şiddeti arttı. Ailenin babası ise çocuklarını sakinleştirmek için onlara “Korkmayın” diyerek seslendi. Depremin süresinin uzaması üzerine korku dolu anlarda “Çok büyük” sesi duyuldu. Ailenin bir üyesi ise o anlarda kedisini kurtarmak için mücadele etmeye başladı.

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deprem Kahramanmaraş

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