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Sosyal medyada gündem yaratan anlar... Deprem anını böyle çektiler! “Yavaşlayacağına artıyor”

10.02.2023 10:20 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kahramanmaraş merkezli olarak meydana gelen 7.7 ve 7.6 büyüklüklerindeki depremler tüm Türkiye’nin üzerine kara bir bult gibi çöktü. 10 ili etkileyen depremde binlerce bina enkaza dönerken deprem anına ait görüntülerde sosyal medyadan paylaşılmaya devam ediyor. Ailesiyle birlikte deprem anının geçmesini bekleyen bir kadının soğukkanlı tavırları ise sosyal medyada gündem yarattı.

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat sabahında Türkiye’nin korkunç bir güne uyanmasına neden oldu. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili etkileyen depremin 9 saat sonrasında ise Elbistan merkezli olarak 7.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremlerin bilançosu her saatte artarken deprem anında çekilen çarpıcı görüntülerde sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

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Kahramanmaraş depreminin boyutunu gözler önüne seren bir TikTok paylaşımında bir kadının koridorda bulunan avizeyi düşmemesi için tutarken soğukkanlı tavırları dikkatlerden kaçmadı. Görüntüleri çeken kişinin ‘Yavaşladı mı?’ sorusu üzerine kadının “Yavaşlayacağına artıyor” diyerek verdiği cevap depremin boyutunu gözler önüne serdi.

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