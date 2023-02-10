Sosyal medyada gündem yaratan anlar... Deprem anını böyle çektiler! “Yavaşlayacağına artıyor”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ilçesinde meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki deprem 6 Şubat sabahında Türkiye’nin korkunç bir güne uyanmasına neden oldu. Kahramanmaraş ve çevresindeki 10 ili etkileyen depremin 9 saat sonrasında ise Elbistan merkezli olarak 7.6 büyüklüğünde bir deprem gerçekleşti. Depremlerin bilançosu her saatte artarken deprem anında çekilen çarpıcı görüntülerde sosyal medyada gündem olmaya devam ediyor.

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM YARATTI

Kahramanmaraş depreminin boyutunu gözler önüne seren bir TikTok paylaşımında bir kadının koridorda bulunan avizeyi düşmemesi için tutarken soğukkanlı tavırları dikkatlerden kaçmadı. Görüntüleri çeken kişinin ‘Yavaşladı mı?’ sorusu üzerine kadının “Yavaşlayacağına artıyor” diyerek verdiği cevap depremin boyutunu gözler önüne serdi.