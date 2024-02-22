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    4. Sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! 'Erkekler için kadının geçmişi önemli mi?' diye sordu... Yorum yağmuruna tutuldu

    Sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! 'Erkekler için kadının geçmişi önemli mi?' diye sordu... Yorum yağmuruna tutuldu

    Seray Üstün Seray Üstün Mynet Trend Editörü
    22.02.2024 11:47 | Son Güncelleme:
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    Sosyal medyadan yaptığı bir paylaşımla dikkatleri üzerine çeken bir kadın, "Erkekler için kadının geçmişi önemli mi?" diye sordu. Sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çeken paylaşım yeni bir tartışmanın fitilini ateşlerken yorum yağmuruna tutuldu. Bazı sosyal medya kullanıcıları görüntülere hak verdiğini söylerken bazıları ise geçmişin ilgilendirmediğini savundu.

    Sosyal medyada bir kadın ikili ilişkilere dair yaptığı yorumla kullanıcıların odağı halien geldi. Sosyal medyada gündem olan paylaşımında genç kadın, kadınların geçmişinin erkekler için önemli olup olmadığını sordu.

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    "GEÇMİŞTE GÖRDÜĞÜ RÜYALAR BİLE ÖNEMLİ"

    Kadının geçmişinin erkeği ilgilendirdiğini dile getiren genç kadın, "Geleceğini etkileyecekse evet çok önemli. Hiç kimse bir başkasının yarım bıraktığı yemeği yemek istemez. Kız birisine aşık olmuştur. Onunla cinsel birlikteliği olmuştur bu sorun değil. Hepimiz birilerini sevdik. Herkesin kendince bir cinsel tecrübesi oldu. Bence erkeğin gözünden de sorun bekaret değil. Sonuçta dul bir kadınla da evlenebiliyor ama kadının geçmişinde yaşadıkları size yaşatacaklarının teminatı gözüyle bakmanız gerekiyor. Geçmişini bilmediğiniz birisiyle çok zor. Hayatınızı karartabilir. Konu evlilikse geçmişte gördüğü rüyalar bile çok önemli" ifadelerini kullandı.

    Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tuttu. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Geçmişi tabiki önemli. Her iki taraf içinde geçerli ama" yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Ortalık yine karışacak vaziyet alın" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya ilişki sorunları
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