Sosyal medyada yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! 'Erkekler için kadının geçmişi önemli mi?' diye sordu... Yorum yağmuruna tutuldu

Kadının geçmişinin erkeği ilgilendirdiğini dile getiren genç kadın, "Geleceğini etkileyecekse evet çok önemli. Hiç kimse bir başkasının yarım bıraktığı yemeği yemek istemez. Kız birisine aşık olmuştur. Onunla cinsel birlikteliği olmuştur bu sorun değil. Hepimiz birilerini sevdik. Herkesin kendince bir cinsel tecrübesi oldu. Bence erkeğin gözünden de sorun bekaret değil. Sonuçta dul bir kadınla da evlenebiliyor ama kadının geçmişinde yaşadıkları size yaşatacaklarının teminatı gözüyle bakmanız gerekiyor. Geçmişini bilmediğiniz birisiyle çok zor. Hayatınızı karartabilir. Konu evlilikse geçmişte gördüğü rüyalar bile çok önemli" ifadelerini kullandı.