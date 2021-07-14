Spor basınında günün transfer iddiaları

Kim, hangi futbolcunun peşinde? Türkiye ve Avrupa'dan transfer haberlerine göz atın.

(14.07.2021)

F.BAHÇE'DEN KHAZRI HAMLESİ Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan F.Bahçe’de gündeme sürpriz bir santrfor geldi. Sarı-lacivertli takımın Saint Etienne takımında forma giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Resmi girişimler ise kısa süre içinde başlayacak. (TAKVİM)

G.SARAY LOPES'LE İLGİLENİYOR Rony Lopes'in menajeri ve Sevilla, oyuncunun iyi bir sezon geçirmesi ve fiziksel olarak geri kalmaması adına 25 yaşındaki sağ kanadın transferini bir an önce çözüme kavuşturmak istiyor. Oyuncuyla, Galatasaray, Benfica ve Sporting'in ilgileniyor. (ABC)

BEŞİKTAŞ, ROSIER İÇİN ANLAŞTI Fransız oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen siyah beyazlılar, Portekiz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi. Rosier için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sporting Lizbon’un sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmeyen Rosier, iki kulüp arasındaki görüşmenin sonlanmasını bekliyor. (NTV SPOR)

ABDÜLKERİM İÇİN G.SARAY DEVREDE Konyaspor'la 1 yıl sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestiren Galatasaray'ın, yeşil beyazlı ekibin kapısını 250-300 bin Euro'luk bir teklifle çalacağı öğrenildi. (FANATİK)