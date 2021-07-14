SPOR

CANLI
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Fenerbahçe
  4. Spor basınında günün transfer iddiaları

Spor basınında günün transfer iddiaları

14.07.2021 09:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yeni sezon kamp çalışmalarına başlayan kulüpler, bir yandan da kadrolarına yeni takviyeler yapmak için çabalıyor. İşte Avrupa ve yurt içinde iddia edilen günün transfer dedikoduları.

Kim, hangi futbolcunun peşinde? Türkiye ve Avrupa'dan transfer haberlerine göz atın.

(14.07.2021)

F.BAHÇE'DEN KHAZRI HAMLESİ

F.BAHÇE'DEN KHAZRI HAMLESİ
Yeni sezona şampiyonluk parolasıyla hazırlanan F.Bahçe’de gündeme sürpriz bir santrfor geldi. Sarı-lacivertli takımın Saint Etienne takımında forma giyen Tunuslu golcü Wahbi Khazri ile yakından ilgilendiği öğrenildi. Resmi girişimler ise kısa süre içinde başlayacak. (TAKVİM)

G.SARAY LOPES'LE İLGİLENİYOR

G.SARAY LOPES'LE İLGİLENİYOR
Rony Lopes'in menajeri ve Sevilla, oyuncunun iyi bir sezon geçirmesi ve fiziksel olarak geri kalmaması adına 25 yaşındaki sağ kanadın transferini bir an önce çözüme kavuşturmak istiyor. Oyuncuyla, Galatasaray, Benfica ve Sporting'in ilgileniyor. (ABC)

BEŞİKTAŞ, ROSIER İÇİN ANLAŞTI

BEŞİKTAŞ, ROSIER İÇİN ANLAŞTI
Fransız oyuncuyu kadrosunda tutmak isteyen siyah beyazlılar, Portekiz ekibi ile anlaşma aşamasına geldi. Rosier için 4 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek olan Beşiktaş, 24 yaşındaki oyuncu ile 4 yıllık sözleşme imzalayacak. Sporting Lizbon’un sezon öncesi hazırlık kampı kadrosuna dahil edilmeyen Rosier, iki kulüp arasındaki görüşmenin sonlanmasını bekliyor. (NTV SPOR)

ABDÜLKERİM İÇİN G.SARAY DEVREDE

ABDÜLKERİM İÇİN G.SARAY DEVREDE
Konyaspor'la 1 yıl sözleşmesi kalan Abdülkerim Bardakçı'yı gözüne kestiren Galatasaray'ın, yeşil beyazlı ekibin kapısını 250-300 bin Euro'luk bir teklifle çalacağı öğrenildi. (FANATİK)

OKAY'IN BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR

OKAY'IN BONSERVİSİNİ İSTİYORLAR
İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, Okay Yokuşlu'nun bonservisini almak için Celta Vigo'ya transfer teklifinde bulunacak. (FOOTBALL INSIDER)
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Beşiktaş Futbol Kulübü Fenerbahçe Futbol Kulübü Galatasaray Futbol Kulübü Trabzonspor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Aslı Enver'den bikinili paylaşım! Beğeni yağdı

Tatilden paylaştı! Dekolteye sansür

Tatilden paylaştı! Dekolteye sansür

İhtiyacımız olan cesaret bugün bizi bulabilir! İşte yorumlar

İhtiyacımız olan cesaret bugün bizi bulabilir! İşte yorumlar

Bu takıları almadan tatile gitmeyin

Bu takıları almadan tatile gitmeyin

Bayramda çocuklar için birbirinden şık kombin önerileri

Bayramda çocuklar için birbirinden şık kombin önerileri

Duşta neden yüzünüzü yıkamamalısınız?

Duşta neden yüzünüzü yıkamamalısınız?

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Tarihi transfer çalımı! İstanbul'a geliyor! 2+1 yıllığına...

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020 şampiyonu İtalya!

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

EURO 2020'nin en kötü 11'i açıklandı! Listede 2 Türk var

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Fenerbahçe'ye bomba teklif

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.