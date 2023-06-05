SPOR

  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Spor Toto Süper Lig
  4. Spor yazarlarlarından Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler!

Spor yazarlarlarından Galatasaray-Fenerbahçe derbisi sonrası olay sözler!

05.06.2023 10:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Süper Lig'de şampiyonluğunu ilan etmesinin ardından son hafta mücadelesinde ezeli rakibi Fenerbahçe'yi konuk eden Galatasaray, rakibini 3-0 gibi net bir skorla mağlup ederken taraftarına çifte mutluluk armağan etti. Sarı-Kırmızılılar'ın üstün bir oyunla kazandığı mücadelenin ardından spor yazarları mücadeleye dair dikkat çeken değerlendirmelerde bulundu. İşte detaylar...

Süper Lig'de şampiyon belli oldu. Galatasaray 36. hafta mücadelesinde başkent ekibi Ankaragücü'nü mağlup ederek ligdeki 23. şampiyonluğuna resmen ulaştı. Sarı-Kırmızılılar 37. hafta karşılaşmasında ise ezeli rakibi Fenerbahçe ile oynadığı karşılaşmayla ligi noktaladı.

Galatasaray ligin ilk yarısında 3-0 mağlup ettiği rakibini ligin ikinci devresinde de aynı skorla mağlup ederek taraftarlarına büyük sevinç yaşattı. Karşılaşmanın ardından spor yazarları karşılaşmaya dair çarpıcı değerlendirmelerde bulundu.

İlginizi Çekebilir

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

Golcü isim kutlamalar sonrası ayrılığı açıkladı: Önümüzdeki yıl yokum!

 Gözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı

Gözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı

 Galatasaray'dan görkemli şampiyonluk kutlaması!

Galatasaray'dan görkemli şampiyonluk kutlaması!

 ''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

''Aşkın olayım... Uyuz oluyorum artık bu şarkıya''

 Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

 Bu sefer sahada değil mikrofon başında buluştular! Kutlamalarda tarihi düet

Bu sefer sahada değil mikrofon başında buluştular! Kutlamalarda tarihi düet

 Görenler bir daha baktı! F.Bahçe'den derbide olay gönderme

Görenler bir daha baktı! F.Bahçe'den derbide olay gönderme

 Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

İŞTE O YAZILAR...

"10 KEZ OYNANSA YENERLERDİ" (Uğur Meleke/Hürriyet)

"10 KEZ OYNANSA YENERLERDİ" (Uğur Meleke/Hürriyet)

 "Galatasaray, Fenerbahçe’yi bu sezon iki kere yendi. Lâkin 10 kez oynasalar, 10 kez de yenebilirdi bu görüntüye bakılırsa! İlk maçta Torreira-icardi’siz başlayarak yenmişlerdi Fenerbahçe’yi. Dün de Oliveira-Mertens’siz yendiler. Mesele sadece oyuncu kalitesi ya da attıkları goller değil. Galatasaray bu sezon adeta bir mantalite canavarı. Ve şimdiden beni 25 Temmuz’da başlayacak Şampiyonlar Ligi ön elemeleri için umutlandırıyorlar. G.Saray’ın 36 maç-88 puanla tutturduğu 2,45’lik puan ortalaması, lig tarihinde sadece birkaç kez ulaşılabilmiş çok yüksek bir çıta. Okan Buruk’un yakaladığı seviye, Denizli’nin rekortmen, Gordon’un namağlup, Veselinovic’in 103 gollü sezonları seviyesi. Üstelik böyle bir seviyeye, ezeli rakipleri kötüyken değil, F.Bahçe ve Beşiktaş da yarışın içindeyken ulaştılar. Bu yıl Galatasaray öyle bir noktaya taşıdı ki çıtayı, ancak ikincilik için yarışabildi ezeli rakipleri. Şampiyonluğun bir numaralı mimarı Okan Hoca’ya gönülden tebrikler. İnanıyorum ki Şampiyonlar Ligi’ne de çok yakışacak."

"TARİHİ FARK HESABI YAPIYORDU" (Serkan Korkmaz/Fotomaç)

"TARİHİ FARK HESABI YAPIYORDU" (Serkan Korkmaz/Fotomaç)

"Dün geceki derbi şampiyonu belirleseydi aynı maçı izlemezdik Ancak benzer bir sonuca tanıklık ederdik. Şampiyonluğu ilan etmiş bir takıma göre çok hırslı bir Galatasaray izledik. Maçın yıldızı, bonservisinin taksidi başlamayan Zaniolo'ydu. İtalya milli takımına çağırılan futbolcu neden 35 milyon avro ettiğini ispatlayan muazzam bir golle İrfan Can'ı ikinci kez avladığında son düdüğe 15 dakika vardı. Sarı kırmızılılar bir anda "tarihi fark" hesabı yapmaya başlamıştı. Bir Galatasaraylı için unutulmaz bir geceydi. Gezegendeki en büyük rakibini farklı bir skorla rahat yenerek kim kupa kaldırmak istemez ki? Okan Hoca'ya bir kez daha helal olsun"

"ALKIŞLAR OKAN BURUK’A" (Engin Kehale/Hürriyet)

"ALKIŞLAR OKAN BURUK’A" (Engin Kehale/Hürriyet)

İki takım için de sezonunu özetleyen bir derbi izledik. Bir tarafta bireysel kalitesi ve performansı yüksek Galatasaray, diğer tarafta derbilerde kabuğundan çıkmakta zorlanan Fenerbahçe... Okan Buruk’un alametifarikası, yetenekli ayaklardan çok üst düzey performans alması oldu. Galatasaray’ın ideal 11’ine bakın; 8’inin sezon boyu form durumu 10 üzerinden 8 ve üzeri (Oliveira-Mertens ve sol bek pozisyonu hariç). Bu inanılmaz bir teknik adam başarısı. Alkışlamak gerek. İkinci 45 dakika, İcardi’nin “Ben de buradayım!” demesiyle başladı. Onu izlemek büyük keyif.

"BU TAKIMIN GENLERİNDE VAR" (Reha Kapsal/Fotomaç)

"BU TAKIMIN GENLERİNDE VAR" (Reha Kapsal/Fotomaç)

Saha içi ve dışında takımın sosyal birlikteliği çok iyi sağlanmıştı. Bana göre şampiyonlukta büyük pay sahibi olan taraftarının tek sesliliği önemliydi. Tüm bunların toplamında fazlasıyla hak ettiği şampiyonluğu kazandılar. Fenerbahçe ile aradaki fark saha içi organizasyonu ve kalitesi tartışılmayacak kadar iyiydi. Geçen sene ligi son sıralara yakın bitirse de sarı-kırmızılılar yeni hoca ve yeni bir başkan ile tekrar şampiyon olma becerisini gösterdi. Bu anlamda çok farklı ve başarılı bir kulüp sarı kırmızılılar. Genlerinde bu var."

"MANCINI, OKAN'I ARAMIŞTIR" Erman Toroğlu/Sabah:

"MANCINI, OKAN'I ARAMIŞTIR" Erman Toroğlu/Sabah:

"Galatasaray geçen hafta şampiyon olmuş, tüm hafta eğlenmiş. Sadece iki idmanla çıkmışlar maça. Fenerbahçe'ye bakarsak rakip Galatasaray! Rakip Galatasaray olunca isim olarak önemli, buradan mağlup çıkmayacaksın. Hem de ikincilik de önemli, daha da önemlisi haftaya pazar Türkiye Kupası finali var. Galatasaray sahaya sanki lig yeni başlıyormuş gibi çıktı, çatır çatır oynadı. Fenerbahçe, Galatasaray'ın bu temposuna cevap veremedi. İki takım arasındaki fark çok net bir şekilde gözüktü. Hiçbir yerden istihbarat almadım ama Mancini, Okan'ı aradı herhalde. "Ben bu oyuncuya sana yolladım. Tamam bu çocuk haşarı ama ben bunu milli takım kadrosuna aldım, sen de oynatsan" demiş midir acaba? Hiçbir şey duymadım ama büyük ihtimalle böyle bir konuşma geçmiştir. Adam tepeden tırnağa futbolcu ama arada kontaklar atıyor. "

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Süper Lig Derbi son dakika fenerbahçe galatasaray ligde süper li

En Çok Okunan Haberler

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

Memur ve emekliler dikkat! Mayıs ayı enflasyon rakamı açıklanıyor

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

AFAD'dan 'kırmızı' kodlu uyarı! Kuvvetli olacak

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Resmen açıklandı! Jorge Jesus'tan beklenmedik karar

Gözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı

Gözyaşları sel oldu! Abdülkerim Bardakçı herkesi ağlattı

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Toroğlu'ndan F.Bahçe için olay sözler! "Çok enteresan..."

Görenler bir daha baktı! F.Bahçe'den derbide olay gönderme

Görenler bir daha baktı! F.Bahçe'den derbide olay gönderme

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu

İlginizi Çekebilir

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Atlantik Okyanusu'nun dibinde 93 gün yaşadı! Şimdi 10 yaş gençleşti...

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

Ayağınıza rahatlık getirecek Adidas spor ayakkabıda 385 TL indirim!

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

81 yaşındaki adam canını zor kurtardı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Putin’in annesi olduğu iddia edilmişti! Hayatını kaybettiği açıklandı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Gözlük, saat, çanta, parfüm ve dahası... Sezona damgasını vuran aksesuarlarda indirimler başladı

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.