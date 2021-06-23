MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Survivor Berkay kimdir? Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

Survivor Berkay kimdir? Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir?

23.06.2021 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

TV8'in fenomen yarışması Survivor'da büyük finale sayılı gün kala, son eleme heyecanı yaşandı. Bu akşam açıklanan SMS oylamasının sonucunda en az oyu alarak adaya veda eden Berkay Yuvakuran'ın hayatı ve kariyeri merak konusu oldu. Peki Berkay Yuvakuran kimdir, nereli, kaç yaşında? Detaylar haberimizde...

Fenomen yarışma Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Perşembe akşamı final yapacak olan yarışmada bu akşam son kez eleme heyecanı yaşandı. SMS oylarının açıklanması ile arkadaşlarından daha az oy alarak adaya veda eden isim Berkay Yuvakuran oldu. Peki Survivor Berkay kimdir? Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Survivor Berkay kimdir?

Büyük finale son 2 gün kala, yapılan SMS oylamaları sonucu bu akşam adaya veda eden isim Berkay Yuvakuran oldu.

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR?
Gönüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yuvakuran, aslen Bursalı'dır.

HALK VE İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİ

HALK VE İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİ
23 yaşındaki Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

BABASI VE ABİSİDE FUTBOLCU

BABASI VE ABİSİDE FUTBOLCU
Aynı zamanda fenomen yarışmacı eski futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. Ağabeyi ise Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır.

FUTBOLCULUK KARİYERİ

FUTBOLCULUK KARİYERİ
Kendisi de babası ve abisi gibi futbolla ilgilenmektedir. Berkay Yuvakuran, 9 yaşından beri futbol oynuyor. İlk olarak 2008 yılında Pendikspor'da başlayan genç isim, 2011 yılına kadar bu takımın formasını giydi.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
survivor
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Müzik kısıtlamasına tepki yağdı! "İçime sindiremiyorum"

Kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi

Kırmızı rujunu eleştirenlere seslendi

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Bilim Kurulu üyesi uyardı: Temmuz ve Ağustos ayına dikkat

Ümraniye'de baba evi ateşe vermişti 7 yaşındaki çocuk da öldü

Ümraniye'de baba evi ateşe vermişti 7 yaşındaki çocuk da öldü

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Prof. Dr. Erdem Yeşilada açıkladı: Koronavirüsü yok ediyor

Kahreden olay! Ölmeden önce bu notu bırakmış

Kahreden olay! Ölmeden önce bu notu bırakmış

İlginizi Çekebilir

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Kuyruğu üzerinde duran kanguru viral oldu

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Sansürlenince isyan etti! "İç çamaşırı giydim"

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Milyonlarca video silindi! Yeni dönem başlıyor

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Ünlü futbolcu tekne partisinde! Soluğu Ege sularında aldı

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

Süper minisiyle poz verince gündem oldu

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

"Ayağa kalkma sebebim" dediği oğlu merak edildi!

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.