Fenomen yarışma Survivor'da büyük final için geri sayım başladı. Perşembe akşamı final yapacak olan yarışmada bu akşam son kez eleme heyecanı yaşandı. SMS oylarının açıklanması ile arkadaşlarından daha az oy alarak adaya veda eden isim Berkay Yuvakuran oldu. Peki Survivor Berkay kimdir? Berkay Yuvakuran nereli, kaç yaşında ve mesleği nedir? İşte ayrıntılar...

Survivor Berkay kimdir?

Büyük finale son 2 gün kala, yapılan SMS oylamaları sonucu bu akşam adaya veda eden isim Berkay Yuvakuran oldu.

BERKAY YUVAKURAN KİMDİR? Gönüllüler takımında yer alan Berkay Yuvakuran 2 Kasım 1997 yılında İstanbul'un Şişli ilçesinde dünyaya gelmiştir. Yuvakuran, aslen Bursalı'dır.

HALK VE İLİŞKİLER BÖLÜMÜNÜ BİTİRDİ 23 yaşındaki Yuvakuran, Nişantaşı Üniversitesi Halkla İlişkiler ve Tanıtım bölümünde eğitimini tamamlamıştır.

BABASI VE ABİSİDE FUTBOLCU Aynı zamanda fenomen yarışmacı eski futbolcu Semih Yuvakuran’ın oğludur. Ağabeyi ise Beşiktaş’ta kalecilik yapan Utku Yuvakuran'dır.