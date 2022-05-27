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Survivor Sema Aydemir'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğerse o da tanınan isimmiş...

27.05.2022 13:49 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Survivor Sema Aydemir, ünlüler takımında en iyi performans sergileyen yarışmacılardan biri. Geçtiğimiz hafta yarışmadan elenen kız kardeşi Seda Ocak ile program boyunca sık sık tartışma yaşayan Sema Aydemir'in Survivor All Star 2022'de dokunulmazlık oyunundaki performansı kadar özel hayatı da merak konusu oluyor. Eski kısa mesafe koşucusu Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babasını duyanlar şaşkınlıklarını gizleyemedi. O da spor camiasının tanınan isimlerinden biri. İşte detaylar...

Sema Aydemir, TV 8'de ekrana gelen Survivor All Star 2022'de ödül ve dokunulmazlık oyunlarında sergilediği performanslarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SEMA AYDEMİR'İN ESKİ EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI!

400 m engelli branşıyla bilinen eski kısa mesafe koşucusu Sema Aydemir, Survivor All Star 2022'de kardeşi Seda Ocak ile birlikte yer aldı. Fakat Seda, geçtiğimiz hafta elenerek adaya veda etti.
Sık sık Sema Aydemir, kardeşi Seda'nın fevri tavırlarına ile onca tartışmaya karşın 6 eleme adayının olduğu eleme konseyinden en az oyu alarak yarışmaya veda etmesine üzüldü.
Sema Aydemir yarışmada sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü ismin Survivor adasındaki yaşantısı kadar özel yaşamı da merak konusu oluyor.
Survivor All Star 2022 ünlüler takım yarışmacısı Sema Aydemir, 2016'da eşinden ayrıldı.
Sema Aydemir'in bu evlilikten Ali isminde 1 oğlu bulunuyor. Ünlü isim, her fırsatta oğlu Ali'ye sevgisini ifade ediyor. Sema Aydemir'in oğlu Ali'nin babası da spor camiasının ünlü isimlerinden biri.
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Anahtar Kelimeler:
TV8 survivor
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