Survivor Sema Aydemir'in eski eşi bakın kim çıktı! Meğerse o da tanınan isimmiş...

Sema Aydemir, TV 8'de ekrana gelen Survivor All Star 2022'de ödül ve dokunulmazlık oyunlarında sergilediği performanslarla adından söz ettirmeye devam ediyor.

SEMA AYDEMİR'İN ESKİ EŞİ DE ÜNLÜ ÇIKTI!

400 m engelli branşıyla bilinen eski kısa mesafe koşucusu Sema Aydemir, Survivor All Star 2022'de kardeşi Seda Ocak ile birlikte yer aldı. Fakat Seda, geçtiğimiz hafta elenerek adaya veda etti.

Sık sık Sema Aydemir, kardeşi Seda'nın fevri tavırlarına ile onca tartışmaya karşın 6 eleme adayının olduğu eleme konseyinden en az oyu alarak yarışmaya veda etmesine üzüldü.

Sema Aydemir yarışmada sergilediği performansla adından söz ettirmeye devam ediyor. Ünlü ismin Survivor adasındaki yaşantısı kadar özel yaşamı da merak konusu oluyor.

Survivor All Star 2022 ünlüler takım yarışmacısı Sema Aydemir, 2016'da eşinden ayrıldı.