Sydney Sweeney Angelina Jolie'nin daha önce giydiği o elbiseyi giydi! Oscar kırmızı halısını salladı

Sydney Sweeney, 2024 Oscar ödül töreni sonrası partisine katılarak kırmızı halı tarihinde öne çıkan iddialı bir parça giydi. Sweeney, önceki yıllarda Angelina Jolie'nin giydiği bir elbiseyi giydi.
Jolie, Amerikalı tasarımcı Marc Bouwer tarafından tasarlanan elbiseyi ilk olarak 2004 yılında Akademi Ödülleri'nde giymişti.
Zarif krem rengi elbise, bel çevresinde ince kırışıklıklar, derin bir dekolte ve tamamen kesilmiş bir sırt kısmıyla dikkat çekiyor.
Yıllar sonra Sweeney arşiv tarzına yeni bir soluk getirdi. Stilisti Molly Dickinson ile çalışan Euphoria yıldızı sosyal medyayı salladı.
Jolie ilk olarak dağınık uzun saç seçerken Sweeney ise olayı biraz daha Marilyn Monroe'dan esinlenen bomba gibi bir görünüme kavuşturan hacimli yeni bir bob saç modeli ile tanıtmayı tercih etti.
Güzel oyuncunun tarzına hayranlarından yorum yağdı. Görenler "Resmen tanrıçasın", "Bu görüntü inanılmaz", "Kelimenin tam anlamıyla bir Yunan tanrıçası" yorumlarında bulundu.