Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Türkiye, taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) canice katledilmesine ağlıyor. Önceki gün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı aracına alan Erge yaptığı iyiliği karşılığında canından oldu.
Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal, arka koltuktan tabancayla üç el ateş etti ve Oğuz Erge'yi ağır yaraladı.
Talihsiz taksici kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.
Görüntülerin yayılmasıyla kamuoyunda geniş yankı bulan olay birçok kişiyi derinden yaraladı. Erge'nin hayatını kaybetmesiyle sosyal medyada idam çağrıları arttı.
Bu çağrılara İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da katıldı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları şu şekilde;