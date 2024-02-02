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  4. Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

02.02.2024 09:45 | Son Güncelleme:
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İzmir'de taksici Oğuz Erge'nin canice katledilmesi herkesin yüreğini sızlattı. Sosyal medyada gündemden düşmeyen olayla ilgili peş peşe sert tepkiler geldi. Gazeteci ve siyasi birçok isimden tepki gelirken idam vurguları dikkat çekti. İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta, "Sosyal medyasında hain terör örgütü PKK’nın propagandasını da yapan bu vatan haini katil asılmalıdır!" dedi. İşte detaylar...

Türkiye, taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) canice katledilmesine ağlıyor. Önceki gün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı aracına alan Erge yaptığı iyiliği karşılığında canından oldu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

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Taksi, Gaziemir Belediyesi yakınlarına vardığında Aysal, arka koltuktan tabancayla üç el ateş etti ve Oğuz Erge'yi ağır yaraladı.

Talihsiz taksici kaldırıldığı İzmir Atatürk Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde hayatını kaybetti.

Görüntülerin yayılmasıyla kamuoyunda geniş yankı bulan olay birçok kişiyi derinden yaraladı. Erge'nin hayatını kaybetmesiyle sosyal medyada idam çağrıları arttı.

Bu çağrılara İYİ Parti Grup Başkanvekili Erhan Usta da katıldı. Konuyla ilgili sosyal medya paylaşımları şu şekilde;

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Anahtar Kelimeler:
Taksici İzmir idam
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