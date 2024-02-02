Taksici Oğuz Erge'nin öldürülmesine peş peşe sert tepkiler! İdam sözleri damga vurdu: Bu vatan haini katil asılmalıdır

Türkiye, taksi şoförü Oğuz Erge'nin (44) canice katledilmesine ağlıyor. Önceki gün saat 03.30 sıralarında Buca Gediz Mahallesi'nden kapüşon ve cerrahi maske takan ve Gaziemir'e gideceğini belirten Delil Aysal'ı aracına alan Erge yaptığı iyiliği karşılığında canından oldu.Bu içerik Ufuk Dağ tarafından yayına alınmıştır

