Mynet Trend

BİZE ULAŞIN

Mynet Tatil Bulucu

1 Kimle tatile çıkıyorsunuz?
2 Yurt içi mi yoksa yurt dışı mı tatil yapmak istiyorsunuz?
3 Yaz Tatili mi Kış Tatili mi?
4 Ne tür tatil arıyorsunuz?
5 Vizeniz var mıdır?
6 Balayı Tatili mi yapmak istiyorsunuz?
7 Eğer Seçiminiz yurt içi ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
7 Eğer Seçiminiz yurt dışı ise Tatil yapmak istediğiniz yerler?
8 Eklemek istediğiniz farklı detaylardan burada bahsedebilirsiniz.
    Kalan mesaj: 10
    1. Haberler Haberler
    2. TREND
    3. Trend Haber
    4. Tam 15 yıldır oradaydı! Doktorlar adamın gözüne batan kıymığı 15 yıl sonra buldu... "Bu olağanüstü"

    Tam 15 yıldır oradaydı! Doktorlar adamın gözüne batan kıymığı 15 yıl sonra buldu... "Bu olağanüstü"

    24.12.2023 09:11 | Son Güncelleme:
    Listeye Ekle
    TAKİP ET Google News'i Takip Et

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde rutin bir göz muayenesi sırasında doktor hastasında ilginç bir keşfe imza attı. Doktorlar başlangıçta hastanın gözlerinde bir sorun görmediler ancak sonrasında gözün en dış tabakası olan korneada yabancı bir cisim fark ettiler. Bu yabancı cismin 15 yıl önce adamın bahçeyle uğraştığı sırada gözüne batan bir kıymık olduğu ifade edildi.

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde Kresge Göz Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, Bostonlu olduğu sanılan 30'lu yaşlarındaki kimliği belirsiz bir adamın 15 yılı aşkın süredir gözüne saplanan 3 milimetrelik tahta kıymığıyla yaşadığı söylenedi. Detroit'teki Harvard Tıp Fakültesi ve Wayne State Üniversitesi'nden doktorların hastanın gözüne ait paylaştığı görseller kısa sürede dikkatleri çekti.

    İlginizi Çekebilir

    Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

    Direksiyon başında yetişkin filmi izledi! +18 görüntüler şaşırttı

     Duygulanan gelin ağlamaktan fenalaştı! Viral görüntüler

    Duygulanan gelin ağlamaktan fenalaştı! Viral görüntüler

     Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

     Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı

    Aynı anda üç kadınla cinsel ilişkiye girince ayakta duramadı

     Gözaltına alınmıştı! Hız kesmiyor... "Kurtar beni" pozu

    Gözaltına alınmıştı! Hız kesmiyor... "Kurtar beni" pozu

    Kesfet

    Daily Mail'in haberine göre adam, 15 yıl önce bahçeyle uğraşırken gözüne bir şeyin battığını ancak semptomların geçmesi üzerine durumu ciddiye almadığını söyledi.
    Doktorlar, şans eseri hastanın korneasını delmeyen ve körlüğe neden olabilecek kıymığı çıkarmadıklarını söyledi. Adama normal hayatına devam etmesini, herhangi bir ağrı ya da görme sorunu olması durumunda doktora başvurmasını söylediler.
    Schepens Göz Araştırma Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi'nden Dr. Asmaa Zidan The Post'a yaptığı açıklamasında, "Yabancı cisim, korneanın derinlerinde yer aldığı ve ön kamaraya ulaştığı için çıkarılmadı. Yine de yakın takip önerildi ve hastaya yeni semptomlar görülmesi halinde geri dönmesi tavsiye edildi. Bu gerçekten olağandışı ve istisnai bir durum" dedi.
    ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
    Anahtar Kelimeler:
    Doktor Amerika Göz
    En Çok Okunan Trend Haberler
    Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

    Fred, Galatasaray maçında oynayabilecek mi? PFDK resmi açıklamayı yaptı

    Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

    Şehit babasının duygulandıran paylaşımı: Ne mutlu bana

    Skandal olay! Öğrencisiyle 3 ay boyunca ilişkiye girmiş

    Skandal olay! Öğrencisiyle 3 ay boyunca ilişkiye girmiş

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladı

    Mahalleli balkondaki cinsel ilişki görüntülerini kaydedip ifşaladı

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Yoga tarikatı çökertildi! "1000 bakireyle cinsel ilişki yaşamayı" hedefliyordu

    Sadece cesur olanlar yapıyor! O özelliği ortaya çıkarıyor

    Sadece cesur olanlar yapıyor! O özelliği ortaya çıkarıyor

    İlginizi Çekebilir
    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

    Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

    Sokakta 'Zengin koca arıyorum' ilanı dağıttı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Bu fiyat bir daha gelmez! Hakiki deri Camper ayakkabıda yılın son fırsatı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Korkunç olay! Otizmli kayınbiraderine tecavüz edip hamile kaldı

    Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

    Sokak sokak çırılçıplak gezen adam ortalığı birbirine kattı

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    Su ve rüzgar geçirmiyor, sıcacık tutuyor! Jack&Jones mont indirimde

    En Çok Aranan Haberler

    Bildirim ikonu
    WhatsApp Kanalına Katıl
    Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
    İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
    Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

    Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.