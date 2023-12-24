Tam 15 yıldır oradaydı! Doktorlar adamın gözüne batan kıymığı 15 yıl sonra buldu... "Bu olağanüstü"

Amerika Birleşik Devletleri'nin Michigan eyaletinin Detroit bölgesinde Kresge Göz Enstitüsü'nde yapılan araştırmaya göre, Bostonlu olduğu sanılan 30'lu yaşlarındaki kimliği belirsiz bir adamın 15 yılı aşkın süredir gözüne saplanan 3 milimetrelik tahta kıymığıyla yaşadığı söylenedi. Detroit'teki Harvard Tıp Fakültesi ve Wayne State Üniversitesi'nden doktorların hastanın gözüne ait paylaştığı görseller kısa sürede dikkatleri çekti.
Daily Mail'in haberine göre adam, 15 yıl önce bahçeyle uğraşırken gözüne bir şeyin battığını ancak semptomların geçmesi üzerine durumu ciddiye almadığını söyledi.
Doktorlar, şans eseri hastanın korneasını delmeyen ve körlüğe neden olabilecek kıymığı çıkarmadıklarını söyledi. Adama normal hayatına devam etmesini, herhangi bir ağrı ya da görme sorunu olması durumunda doktora başvurmasını söylediler.
Schepens Göz Araştırma Enstitüsü ve Harvard Üniversitesi'nden Dr. Asmaa Zidan The Post'a yaptığı açıklamasında, "Yabancı cisim, korneanın derinlerinde yer aldığı ve ön kamaraya ulaştığı için çıkarılmadı. Yine de yakın takip önerildi ve hastaya yeni semptomlar görülmesi halinde geri dönmesi tavsiye edildi. Bu gerçekten olağandışı ve istisnai bir durum" dedi.