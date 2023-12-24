Tam 15 yıldır oradaydı! Doktorlar adamın gözüne batan kıymığı 15 yıl sonra buldu... "Bu olağanüstü"

Daily Mail'in haberine göre adam, 15 yıl önce bahçeyle uğraşırken gözüne bir şeyin battığını ancak semptomların geçmesi üzerine durumu ciddiye almadığını söyledi.

Doktorlar, şans eseri hastanın korneasını delmeyen ve körlüğe neden olabilecek kıymığı çıkarmadıklarını söyledi. Adama normal hayatına devam etmesini, herhangi bir ağrı ya da görme sorunu olması durumunda doktora başvurmasını söylediler.