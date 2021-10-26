Tamamen şeffaf! Kasığını çantasıyla örttü

Ünlü TV yıldızı Bethan Kershaw, zebrayı andıran tamamen transparan olan tulumunun içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmedi.
BETHAN KERSHAW TAMAMEN ŞEFFAF
Göğüslerini açıkta bırakan bir kostüm tercih eden Bethan Kershaw, arkadaşlarını gölgede bıraktı.
Instagram'da 800 bine yakın takipçisi bulunan Bethan Kershaw, göğsünü gere gere poz verdi.
Love Island yarışmasıyla tanınan arkadaşları Sophie Kasaei ve Abbie Holborn ile akşam yemeğine çıkan yakın arkadaşlar adeta dekolte yarışına girdiler.
Kıyafetini kırmızı bir ayakkabı ve çantayla tamamlayan Bethan, objektiflere iddialı pozlar vermeyi ihmal etmedi.
Arkasını dönerek poz veren ünlü ismin string giymiş olması da dikkatlerden kaçmadı.
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