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Tamamen şeffaf! Kasığını çantasıyla örttü

26.10.2021 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yakın arkadaşlar Bethan Kershaw, Sophie Kasaei ve Abbie Holborn gece gezmesinde birbirinden iddialı dekolteleri ile görüntülendi.

Ünlü TV yıldızı Bethan Kershaw, zebrayı andıran tamamen transparan olan tulumunun içine iç çamaşırı giymeyi tercih etmedi.

BETHAN KERSHAW TAMAMEN ŞEFFAF

Göğüslerini açıkta bırakan bir kostüm tercih eden Bethan Kershaw, arkadaşlarını gölgede bıraktı.
Instagram'da 800 bine yakın takipçisi bulunan Bethan Kershaw, göğsünü gere gere poz verdi.
Love Island yarışmasıyla tanınan arkadaşları Sophie Kasaei ve Abbie Holborn ile akşam yemeğine çıkan yakın arkadaşlar adeta dekolte yarışına girdiler.
Kıyafetini kırmızı bir ayakkabı ve çantayla tamamlayan Bethan, objektiflere iddialı pozlar vermeyi ihmal etmedi.
Arkasını dönerek poz veren ünlü ismin string giymiş olması da dikkatlerden kaçmadı.
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