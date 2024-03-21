Tanımadığı adama meydan okuyarak bilek güreşi yapmak istedi! Sonu beklemediği gibi bitti... Hastanelik oldu

Sosyal medyada bir partide tanımadığı bir adama meydan okuyarak bilek güreşi yapmaya karar veren Daisy Johnson isimli bir kadın o anları sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu. Genç kadın rekabetin alevlendiği anlarda kolunun kırıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan kadın üst kolunda omuza bağlanan bir kemik olan humerusunda spiral bir kırık yaşadı.
Ağrılı bir süreç geçirdikten sonra 4 gün boyunca hastanede kalan Johnson, "Spor salonu konusunda bir tartışma vardı ve ben de dahil olup rekabeti arttırdım. Kolum Harry Potter'daki sarkık kol gibiydi.
Adrenalin etkisini yitirince dayanılmaz bir ağrı hissetmeye başladım. Hastanede kol kemiğinin tekrar bir araya getirilmesi gerekti ve bu son derece acı vericiydi" ifadelerini kullandı.
Kırık tedavisinin üzerinden 1 yıl geçmesine rağmen kolunun hâlâ tam olarak iyileşmediğini hissettiğini söyleyen Johnson, "İyileşmemin üzerinden geçen bir yılın ardından kolum hâlâ tam olarak eski durumuna dönmedi ve orijinal hareketliliğini, gücünü ve hareket açıklığını geri kazanıp kazanmayacağından emin değilim.
Görsel olarak yaralı kol biraz deforme olmuş ve dolayısıyla sağlam koldan daha kısa. Ancak her geçen gün daha da güçlenmeye devam etmek istiyorum." dedi.