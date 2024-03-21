Tanımadığı adama meydan okuyarak bilek güreşi yapmak istedi! Sonu beklemediği gibi bitti... Hastanelik oldu

Sosyal medyada bir partide tanımadığı bir adama meydan okuyarak bilek güreşi yapmaya karar veren Daisy Johnson isimli bir kadın o anları sosyal medyadan paylaşınca gündem oldu. Genç kadın rekabetin alevlendiği anlarda kolunun kırıldığını söyledi. Hastaneye kaldırılan kadın üst kolunda omuza bağlanan bir kemik olan humerusunda spiral bir kırık yaşadı.