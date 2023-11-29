Evlendikten sonra kocası cinsiyet değiştirdi! Serüvenini sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı... "Eşinin aynısı olmuş"

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

TikTok profilinde "Eşim bana transseksüel (MTF) olduğunu açıkladı. Bu yolculuğu benimle takip edin" notunu ekleyen kadının paylaşımı kısa sürede 1.1 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tutmayı ihmal etmedi.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu tam anlamıyla gerçek aşkın tanımıdır. Biseksüel olduğumu söylediğimde nişanlım tarafından reddedildim. İkiniz adına da çok mutluyum" yorumunu ekledi.