Evlendikten sonra kocası cinsiyet değiştirdi! Serüvenini sosyal medyadan paylaşınca gündem yarattı... "Eşinin aynısı olmuş"

TikTok'tan yaptığı paylaşımda Ryan ile 2017 yılında tanıştığını ve 2018 yılında nişanladıklarını anlatan Caitlin isimli bir kadın 2020 yılında ise evlenmeye karar verdi. Evlendikten sonra 2021 yılında çift bebeklerini kucağına alındığında kocasının cinsiyet değiştirmek istediğini söylemesi üzerine şaşırdığını ancak ona her zaman destek olduğunu belirten Caitlin eşinin yolculuğunu TikTok'tan yaptığı paylaşımla gösterdi. 2017 yılından 2023 yılına kadar ikilinin ilişkilerindeki değişimini paylaşan Caitlin'in gönderisi kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekti.
SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI
TikTok profilinde "Eşim bana transseksüel (MTF) olduğunu açıkladı. Bu yolculuğu benimle takip edin" notunu ekleyen kadının paylaşımı kısa sürede 1.1 milyon izlenmeye ulaştı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü gönderiyi yorum yağmuruna tutmayı ihmal etmedi.
Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bu tam anlamıyla gerçek aşkın tanımıdır. Biseksüel olduğumu söylediğimde nişanlım tarafından reddedildim. İkiniz adına da çok mutluyum" yorumunu ekledi.
Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Onunla kalabilmen iyi bir şey ama birçok insan kalamadı. Yapamayacağımı biliyorum." yorumunu ekledi. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, "Eşinin aynısı olmuş" notunu ekledi.