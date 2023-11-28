Dünyaca ünlü sosyal medya fenomeni Barbara Gambetesa, kendisini taciz eden adamı ifşa etti! O anlar sosyal medyada viral oldu

Sosyal medyada yaptığı ilginç paylaşımları sayesinde dünya geneline yayılan geniş bir hayran kitlesine sahip olan Barbara Gambetesa, Monako'da bir mağazadaki anları kameraya kaydetmek isterken ortaya tuhaf görüntüler çıktı. Fenomen ismin kadrajına bir erkeğin kendisine uzun uzun baktığı anlar takıldı.

FARK EDİLMEMEK İÇİN ARKASINI DÖNDÜ

Fenomen isme kapının önünde durarak uzun uzun bakan adam Gambetesa'nın kendisine doğru dönmesiyle hiçbir şey olmamış gibi arkasını döndü. O anlar sosyal medyada viral oldu.

Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Bakışlarından ben bile rahatsız oldum" yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Fark edilmemek için arkasını dönmesi gerçekten ilginç" yorumunu yaptı.